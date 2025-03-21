ÖİB'nin 2024 özelleştirme geliri 122 milyon dolara ulaştı

ÖİB'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu, çeşitli alanlarda yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelirin geçen yıl 122 milyon dolara ulaştığını ortaya koydu.

Geçen yıl 69 ihale yapıldı. İhale sayısında 2023'e kıyasla yıllık bazda yüzde 35,3'lük artış sağlandı. 2024'te imzalanan sözleşmelerin de dahil edildiği özelleştirme geliri 4,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 1986'dan bugüne kadar yapılan özelleştirmelerden sağlanan gelir ise 134,1 milyar lira oldu. 2024'te 8 Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli hizmet ve kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 276 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 1986-2024 döneminde yapılan özelleştirmelerin toplamı 71,6 milyar dolara ulaştı. Çeşitli alanlarda yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelirin ise geçen yıl 122 milyon dolar olduğu görüldü.

TEİAŞ'ın halka arzı

TEİAŞ'ın halka arzına ilişkin hazırlık çalışmaları Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı. 2021'de Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan "yedieminlik faaliyetleri" özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Özelleştirme işlemlerinin, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.