ÖİB'nin Ankara'daki taşınmazı 6,2 milyar liraya satıldı

ÖİB'nin Ankara'daki bazı taşınmazlarının satışına ilişkin onay kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi'ndeki toplam 103 bin 867,79 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) ihalede 6 milyar 285 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Müh. Tarım Jeotermal Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ortakları Ortak Girişim Grubu'na satışı uygun bulundu.