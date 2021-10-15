Oktay: 2022'de bütçe açığı 278 milyar lira olarak öngörüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü

2022 bütçe kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasından önce açıklamalarda bulunan Oktay, 2022 bütçesinde en büyük payın yüzde 15,6 ile eğitime ayrıldığını açıkladı. Bu oran 2021’de yüzde 15,7 olarak belirlenmişti.

Oktay, sağlığa ayrılan payın yüzde 7’ye çıkarıldığını kaydetti. Sağlık bütçesi bu yıl yüzde 5,7 olarak belirlenmişti. Oktay, savunmaya ayrılan payın da geçen yıla göre yüzde 29,6 artışla 181 milyar TL’ye ulaştırılacağını söyledi.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirten Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.