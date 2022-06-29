Oktay: Ara malı yerlileştirme hamlesine destek verin

ANKARA (DÜNYA)

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltacak fikir, faaliyet ve yatırımları, ticarileşme aşamasına kadar desteklediklerini söyledi. Ara malı ürün gruplarının yerlileştirilmesinde stratejik işbirliğinin önemine dikkat çeken Oktay, şirketlerin işbirliğinin sağlanmasında TOBB’a da ciddi iş düştüğünü vurguladı. Oktay, “Sizleri ara malında yerlileştirme hamlesine destek vermeye, üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin özellikle gıdada arz güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Fuat Oktay, bu durumun bazı fırsat pencerelerini de açtığını kaydetti ve iş insanlarına diğer ülkelerde Türkiye için tahsis edilecek alanlarda tarımsal üretimde yer almaları çağrısında bulundu.

“Özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması sıkıntıya neden oluyor”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı talimatıyla başlatılan ekonomi şuralarının kamu ile özel sektörü bir araya getirdiğini belirterek, sıkıntı ve önerilerin doğrudan icra makamına iletildiği önemli bir platform olduğunu söyledi.

Dile getirilen sorunların bir çoğunun çözüme kavuşmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarının üyeleriyle istişare yaparak 81 ilde ekonomide yaşanan sorunları çıkardıklarını belirtti. Piyasada ve sektörde öne çıkan sıkıntılara yönelik önerilerin de yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bizler için en önemlisi, bugünkü gibi, devletimizi yanımızda görmek. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde, özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve değerli Bakanlarımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası’na katılarak iş dünyası temsilcileri bir araya geldik. Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsiyor, adımlarımızı katılımcı bir anlayış ilkesiyle atmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şuraya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile kamu bankalarının genel müdürleri ve bürokratlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapatılan toplantıda, oda ve borsa başkanlarının talepleri dinlendi.