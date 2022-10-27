Oktay: KKM'de toplam tutar 1,45 trilyon lirayı aştı

ANKARA (DÜNYA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan Bütçe Komisyonunda 2023 Yılı Bütçesinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından milletvekillerinin Kur Korumalı Mevduat üzerinde yoğunlaşan soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Oktay, Kur Korumalı Mevduatın 2023 yılında bütçeye maliyetinin daha sınırlı düzeyde kalmasını beklediklerini belirterek, uygulama nedeniyle Merkez Bankasında oluşan maliyetin Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamların altında olduğu söyledi.

Hem vatandaşın hem de şirketleren KKM uygulamasına yoğun bir ilgisi olduğunu ifade eden Oktay, 21 Ekim 2022 tarihi itibarıyla KKM'ye katılımın 2 ,3 milyon kişiyi aştığını toplam tutarın ise 1 ,45 milyon liralı geçtiğini, mevduattaki Türk lirası payının yüzde 50 ’ye yaklaştığı bilgisini verdi.

Oktay, “ Bu durum, düşük gelir gruplarında toplanan vergilerin mevduat sahiplerine aktarıldığı iddialarının aksine KKM’nin tabana yayıldığını ve tüm halkımıza hitap eden bir finansal ürün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kur Korumalı Mevduat sahiplerine sağlanan destekler bireysel emeklilik sistemine sağlanan destekler gibi tasarrufları teşvik edici ve kapsayıcı bir destek gibi görülmelidir” dedi.

KKM ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payında 10 puanın üstünde azalma olduğunu kaydeden Oktay, bankaların döviz yükümlülüklerinin düştüğünü, geçen yıl kasım ayında 24 gün olan TL mevduatlarının ortalama vadesinin bu yılın ağustos ayı itibarıyla 45 güne çıktığını söyledi.