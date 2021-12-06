Oktay: Kurdaki hareketliliği faize bağlamak yanlış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe sunumunda, kurda yaşanan hareketliliğin politika faizine bağlanamayacağını, ülkenin döviz ihtiyacını en aza indirecek dayanıklı bir ekonomik yapı kuracaklarını söyledi.

Son günlerdeki kur hareketlerinin, ekonominin gerçeklerine uygun olmadığını ifade eden Oktay, “Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Kurlarda yaşanan hareketlenme sadece faize bağlanamaz" diye konuştu.

Oktay, saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir yapıyı hızlı bir şekilde oluşturacaklarını belirtti. Oktay, 2021 yılının ihracat performansı bakımından büyük başarıların yakalandığı bir yıl olduğunu ifade etti.