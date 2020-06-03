Oktay: Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız. Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi.
TÜSİAD'ın "COVID-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi.
Kaynak: AA