Oktay'dan Moody's'e tepki: Daha da fazla düşürün!

15 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır." dedi.

İstanbul'un gözü kara, risk alan, elini taşın altına koymaktan geri durmayan iş insanlarının alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'yi kalkındırmaya devam ettiğini söyleyen Oktay, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, ister içeriden, ister dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar, not mu düşürmek istiyorlar, düşürsünler. Her zamanki yaptıkları fırsatçılık zaten. Seçim varsa sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler, kendilerinden bekleneni yaparlar, aynen dün gece yaptıkları gibi, yapsınlar. Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasında durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır." diye konuştu.

Oktay, geçen 17 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomiyi şaha kaldıracak ve girişimcilerin önünü açacak birçok adımın atıldığını anlattı, ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen üreticilere her türlü desteğin verildiğini ifade etti.

Üretim, ihracat, istihdam...

İş yapma ortamını daha da iyileştirmek için yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve finansman üzerindeki vergi yüklerini önemli ölçüde azalttıklarını vurgulayan Oktay, "Döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin Türk lirası cinsine çevrilmesinde ihracatçılarımıza istisna sağlanması ve sanayinin finansmanını önceleyen bir Kalkınma Bankası hayata geçirilmesi gibi taleplerinizi arzu edilen doğrultuda neticelendirdik. Siyasi istikrar ve yapısal reformlar Türkiye ekonomisinin yakaladığı başarıda kilit rol oynamıştır. Daha çok yatırımla, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok istihdam oluşturarak, daha çok proje geliştirerek ve daha çok büyüyerek ülkemizi en gelişmiş ülkeler ligine birlikte taşıyacağız." diye konuştu.

İstanbul'un doğu ve batının buluştuğu, iki büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olduğunu anımsatan Oktay, ecdadın emaneti aziz şehirde yaşamanın İstanbul'un geçmişine ve yarınına ilişkin sorumluluk taşımayı gerektirdiğini vurguladı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha da güçlü bir vizyon ve kararlılıkla İstanbul'a en iyi hizmetleri ulaştırmaya devam etmek için milletin desteğine ve dualarına talip olduklarını dile getirdi.