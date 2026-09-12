Okul alışverişi 5 bin TL’ye dayandı: Velilere “merdiven altı” ürün uyarısı

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Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin kırtasiye hazırlığı da hız kazandı. Defter ve boyadan matara ve beslenme çantasına kadar okul listelerinde yer alan ürünler aile bütçesinde yeni bir harcama kalemi oluşturdu.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman ise fiyatların yanı sıra alınan ürünlerin güvenliğine dikkat çekerek velileri özellikle “merdiven altı” ürünlere karşı uyardı.

Devlet okulunda kırtasiye masrafı 3 bin 500 TL’ye çıkıyor

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kırtasiyecilik yapan Süleyman Yalçın, okulların hazırladığı listelere göre hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Boyalardan matara ve beslenme çantalarına kadar talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirten Yalçın, devlet ve özel okullar arasında alışveriş maliyeti açısından fark bulunduğunu ifade etti.

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre devlet okuluna giden bir öğrencinin temel kırtasiye maliyeti ortalama 1500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor.

Özel okullarda kırtasiye listesi 5 bin TL’yi bulabiliyor

Özel okullarda ise kırtasiye alışverişinin maliyeti daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

Yalçın, özel okullarda istenen listenin içeriğine bağlı olarak kırtasiye masrafının 5 bin TL düzeyine çıkabildiğini belirtti.

19 milyon öğrenci okul hazırlığında

Küçükarzuman, okul öncesinden lise son sınıfa kadar 19 milyon öğrencinin hazırlık içerisinde olduğunu belirterek velilere sağlıklı ürün satın almaları konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle “merdiven altı” olarak nitelendirilen ürünlere dikkat çeken Küçükarzuman, özel okullarda kırtasiye ürünlerinin paket halinde verildiğini, bazı paketlerde ürünlerin içeriği ve kalitesi bilinmeyen markaların bulunabildiğini söyledi.

Kırtasiye alışverişinde CE, EN-71 ve TSE uyarısı

Velilerin ürün seçerken üzerindeki işaretleri de kontrol etmesi gerektiğini belirten Küçükarzuman, CE, EN-71 ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) damgalı ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Devlet okuluna giden öğrencilerin velilerinin mahalle esnafından alışveriş yaparak daha kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşabileceğini savunan Küçükarzuman, “Kırtasiye malzemesi kırtasiyeciden, ilaç eczaneden alınır.” dedi.

Zincir marketlerin kırtasiye satışına tepki

Ankara Kitap ve Kırtasiyeler Esnaf Odası Başkanı Küçükarzuman, süpermarket ve zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmasına da değindi.

Yerel esnafın şehir ve sokak ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerinin kırtasiyecilerden alınması gerektiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişinde fiyat kadar ürün seçimi de önem kazanıyor. Haberde verilen rakamlara göre temel kırtasiye maliyeti devlet okullarında 3 bin 500 TL’ye, özel okullarda ise listenin içeriğine göre 5 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Velilere ise alışveriş sırasında ürünlerdeki CE, EN-71 ve TSE işaretlerini kontrol etmeleri öneriliyor.