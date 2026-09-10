Okul kantinlerinde yeni fiyatlar belli oldu: Tost 100 TL, suya zam yok

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Okulların 14 Eylül Pazartesi günü açılması öncesinde kantinlerde hazırlıklar tamamlandı. Kantin işletmecileri temizlik ve ilaçlama çalışmalarını bitirirken, yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak fiyatlar da belirlendi.

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, öğrencilerin beslenme maliyetlerini gözeterek fiyat artışını sınırlı tuttuklarını söyledi. Federasyonun açıkladığı tarifede bazı ürünlerin fiyatı değişmezken bazı ürünlere farklı oranlarda zam yapıldı.

Kantin fiyatlarına yüzde 6,2 zam

Osmanoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde kantinlerdeki ürünlere yaklaşık yüzde 6,2 zam yaptıklarını belirtti.

Fiyat artışını düşük tutma kararı aldıklarını ifade eden Osmanoğlu, “Çocuklarımız beslensin diye yönetim kurulu ve meslektaşlarımızla birlikte düşük bir zam yapma kararı aldık.” dedi.

Kantinlerde en fazla tercih edilen ürünler arasında tost, sandviç ve dürüm bulunuyor. Osmanoğlu, bu ürünlerdeki fiyat artışlarını da sınırlı tuttuklarını belirterek bir öğrencinin yaklaşık 130 TL’ye tost ve ayran alabileceğini söyledi.

Okul kantinlerinde su 15 TL olacak

Yeni dönemde su fiyatında ise artış yapılmadı. Osmanoğlu, kantinlerde satılan suyun 15 TL’den satışına devam edileceğini açıkladı.

Suyun temel ihtiyaç olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, bu nedenle su fiyatını artırmadıklarını belirtti.

Tost, çorba ve sandviç fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonunun 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem fiyat tarifesine göre çorbanın fiyatı 75 TL’den 80 TL’ye yükseldi. Sandviç çeşitlerinin fiyatı ise 100-125 TL aralığında belirlendi.

Kaşarlı ve sucuklu tostun fiyatı 90 TL’den 100 TL’ye, karışık tost ise 110 TL’den 120 TL’ye çıktı.

Kantinlerde temizlik ve ilaçlama tamamlandı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kantinlerde temizlik ve ilaçlama çalışmaları da tamamlandı.

Osmanoğlu, kantincilerin satışa hazır olduğunu belirterek kantinlerdeki ürünlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulduğunu, şekerli ve dolgulu ürünlerin satışına ilişkin kuralların titizlikle uygulandığını söyledi.

Ürünlerde sarı, kırmızı ve yeşil damga dönemi

Osmanoğlu, ürünlerin sağlıklı olup olmadığının daha kolay anlaşılması için “skorlu damga” düzenlemesi yapıldığını da açıkladı.

Buna göre ürünlerde sarı, kırmızı ve yeşil sınıflandırması kullanılacak. Osmanoğlu, kırmızı damgalı ürünlerin zararlı, diğer iki gruptaki ürünlerin ise sağlıklı ürünler olarak piyasaya sürüleceğini ifade etti.

Okul kantinlerini üç bakanlık denetliyor

Kantin işletmecilerinin hijyen ve güvenilir gıda konusunda eğitim aldığını belirten Osmanoğlu, okul kantinlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürekli denetlendiğini söyledi.

Osmanoğlu, okul kantinlerinde 20 yıldır zehirlenme yaşanmadığını da ifade etti.

Kantinlerde uygulanacak fiyat listesinin ise yönetim kurulunun saha çalışmalarının ardından oluşturulduğunu belirten Osmanoğlu, tarifenin büyükşehir belediyeleri ve valiliğin onayından sonra belirlendiğini kaydetti.