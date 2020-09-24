Okul servis ücretlerine yüzde 11,5 zam

24 Eylül 2020

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 2020-2021 yılı eğitim dönemi için okul servis ücretlerinde yıllık enflasyon oranında, yüzde 11,5'luk ücret artışı yapılmasını teklif etti.

Teklife karşı çıkan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), maliyetlerdeki artış ve pandemi süreci nedeniyle yüzde 33 oranında zam yapılması teklifinde bulundu. Esnaf temsilcileri de 6 aydır kontak açmadıklarını, haftada 1-2 günlük okul servisi kullanımında daha büyük mağduriyetler yaşanacağını, fiyatın neye göre belirleneceğinin bilinmediğini ve bu fiyatlarla İstanbul’da servis taşımacılığı yapılamayacağını savundu.

İBB yetkilileri ise, pandemi dönemi nedeniyle bir kısıtlama olduğu taktirde bu fiyatın UKOME’de tekrar değerlendirileceğini söyledi. Önerge geldiği şekliyle yüzde 11,5 artış oranıyla kabul edildi.

Buna göre, 2020-2021 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri şöyle belirlendi:

0-1 km 271 TL

1-3 km 297 TL

3-5 km 322 TL

5-7 km 335 TL

7-9 km 353 TL

9-11 km 409 TL

11-13 km 471 TL

13-15 km 495 TL olarak belirlendi.



Deniz Taksi Yönergesi kabul edildi

UKOME ilgili taraflar ile görüşülerek hazırlanan yeni Deniz Taksi Yönergesini de onaylandı. Yönerge; İBB, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Ticaret Odası, Esnaf Odası ve Şehir Hatları AŞ ile birlikte hazırlandı. Eski Yönergede yer alan “mevcut taşımacılar ve hakları” kavramları iptal edildi ve denetimle ilgili yeni tanımlar geliştirilerek yeni hali oluşturuldu.



Taksi ve servis plakası uygun bulunmadı



UKOME toplantısında; İBB tarafından yönetilecek 6 bin yeni taksi plakası ihdası ve Metrobüsün aktarma almasına yönelik ek madde ise görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.

İBB ve TÜRSAB tarafından onaylanmış en fazla 7 bin araçla turizm servis taşımacılığı hizmetinin yürütülmesi önergesi ise oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantıda, 25 Mayıs 2015 sonrası araç sahibi olup servis tahdidi alamayan servisçilere servis taşımacılık hakkı verilmesi teklifi de oy çokluğuyla reddedildi.



UKOME’nin aldığı diğer kararlar ise şöyle:

Minibüs çalışma ruhsatnamesi düzenlenmesi için istenilen belgelerin revize edilmesi kapsamında, engelli erişimine uygun olmayan minibüslere 1 defaya mahsus 1 yıl belge verilmesi, yani pandemi nedeniyle 1 yıl daha uzatılması teklifi oy birliğiyle onaylandı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, otobüs hatları araç, güzergah ve ücret değişikliği teklifleri.

Özel Halk Otobüsleri çalışma yönergesinin revize edilmesi teklifi.

Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, Karaman Sokağın yayalaştırılması projesi.

Pendik İlçesi, Hatboyu Caddesi üzerinde 98 araçlık yol kenarı park yeri teklifi.

İBB uhdesinde hizmet yürüten çekici ve kurtarıcı araçların olaya müdahale esnasında kent geneli emniyet şeritlerini ve Boğaz Köprülerini kullanma teklifi.

Metrobüs Hattının Bakım ve Onarım çalışmalarında kullanılan İETT’ye ait 9 adet (Kamyonet) aracın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanılması teklifi.