Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 50 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 55 bin liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 65 bin lira olacak.

2026 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

-İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları -50 bin TL

-İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)-65 bin TL

-Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri- 50 bin TL

-Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar)- 55 bin TL