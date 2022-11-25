OKX’ten yeni bir hamle

Kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmelerin ardından şeffaflığın ekosistemin sürdürülebilirliği açısından gerekli unsurlardan biri olduğu bir kez daha pekişmiş oldu. Dünyanın en hacimli kripto para borsalarından OKX de bu kapsamda adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde rezerv kanıtlarını paylaşmaya başlayan borsa şimdi de kullanıcıların kendi varlıklarının kontrolünü ve denetimini yapabileceği yeni bir uygulama başlattı.

Kripto para yatırımcılarının varlıklarının güvenliğiyle ilgili duyduğu endişeleri gidermek isteyen OKX, son teminatlandırma oranlarını gösteren bir rezerv kanıtı sayfasını kullanıma açmıştı. Borsa, bunun yanı sıra varlıkların bire bir esasına göre desteklendiğini doğrulamayı amaçlayan bir denetleme aracını hizmete sunmuştu. Global borsa şimdi ise Merkle Tree Proof of Reserve (Merkle Tree rezerv kanıtı) uygulamasını aktifleştirmeye hazırlanıyor. Bu yeni özellik OKX kullanıcılarının kendi varlıklarının kontrolünü ve denetimini yapabilmesini sağlayacak.

Kripto para yatırımcılarının yaşanılanlardan etkilendiğini ve artık şeffaflığa daha fazla önem verdiklerini belirten OKX Finansal Piyasalar Direktörü Lennix Lai, "Merkle Tree rezerv kanıtımızı yayınlamak için üçüncü taraf bir denetim sürecindeyiz. Rezervlerimizin bir kısmını doğrulamak için 23 BTC adresimizi ve 13 ERC20 adresimizi herkese açık olarak paylaştık. Yeni rezerv kanıtımız ve kendi kendini denetleme özelliklerimiz, kullanıcılara varlıklarının yüzde 100 oranla desteklendiğini doğrulama imkanı veriyor. OKX olarak bundan sonraki süreçte de kullanıcılarımızın verilerini korumaya devam ederken ödeme gücümüzü ve istikrarımızı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.