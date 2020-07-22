Olmuksan International Paper Genel Müdürü, Sürdürülebilir Dünya'da

22 Temmuz 2020

Olmuksan International Paper Genel Müdürü Yılmaz Selçuk, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Olmuksan International Paper Genel Müdürü Yılmaz Selçuk: Oluklu mukavva kişi başı tüketimi, son 20 yılda 2,5 kat arttı. Ülkemizde geri dönüşümlü kağıdı sektör olarak çok önemsiyoruz. Hurda kağıt toplanmasına destek veriyoruz. Maliyet artışlarının etkisini azaltabilmek için kağıt dışı girdilere odaklanmak gerekiyor. Dövizdeki dalgalanmalar sektörümüzü etkiliyor. İhracata ağırlık veriyoruz. Türkiye’de oluklu mukavva tüketimi 2000 yılında kişi başı 11 kilo iken bugün 30 kiloya yükseldi. Ancak, Avrupa’da bu rakam kişi başı 50 kg. Türkiye’de Pazar daha da gelişebilir. 2012’de 2020 vizyonunu ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimizi yakaladığımızı hatta bazı kalemlerde geçtiğimizi söyleyebilirim. Su tüketimi, atıkların azaltılması hedeflerimiz vardı. Su tüketimini kontrol altına alarak yüzde 46 seviyesinde azalttık. Toplam atıklarımızı da yüzde 27 düşürdük. Su tüketimini, atıkları, sera gazı salınımını azaltarak çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı yapmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde, okullarda restoranlarda sosyal mesafeyi korumak amacına yönelik olarak masa üstü separatörleri geliştirdik. Pandemi döneminde kovid komitesi kurduk. Çalışanlarımızın sağlığını yakından takibe aldık. Fabrikalarımızda dezenfektasyonu artırdık. İlaç, gıda, hijyen alanlarında kovid başladığı dönemde satışlarımız arttı. Pazarda yeni ihtiyaçlar doğuyor. E-ticaret büyüyor. Bu alanı biz de araştırıyoruz.