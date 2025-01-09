Ölüm yardımında en düşük tutar emekliye! Ozan Bingöl tek tek açıklayıp tepki gösterdi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Sözvü TV ekranlarında dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. Cenaze yardımlarına ilişkin son rakamları paylaşan Bingöl, milletvekili ile emeklinin cenaze ödeneği arasındaki uçuruma tepki gösterdi.

Bir vekil vefat ettiğinde yakınlarına 115 bin 431 lira cenaze yardımı ödeendiğini belirten Bİngöl, vefat eden vekilin emekli olması durumunda yardımın 57 bin 715 lira olduğunu söyledi.

En düşük ölüm yardımını emekli yakınları alıyor

Devlet memuru cenaze ödeneğinin de 19 bin 238 liradan az olmayacak şekilde yapıldığına dikkat çeken vergi uzmanı, SSK ve Bağkur emeklisinin ölüm yardımının ise 4 bin 888 lira olduğunu belirterek tepki gösterdi.

"Bu ülkede milyonlarca SKK'lı, Bağkur'lu vefat ettiğinde yakınlarına ödenecek para 4 bin 888 TL, vekilin ise 115 bin 431 TL" diyen Bingöl, "Vekilimizin ölüsü bile asilimizden daha değerli" ifadelerini kullandı.