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Ömer Çelik'ten 'KAAN' mesajı: 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Endonezya ile yapılan 'KAAN' anlaşmasını değerlendirdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

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Ömer Çelik'ten 'KAAN' mesajı: 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz
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Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Endonezya ile yapılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor.

Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir .

Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz.

 

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Kaynak: HABER MERKEZİ