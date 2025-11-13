On binlerce ayakkabıda radyasyon tespit edildi

ABD, Endonezya’dan ithal edilen ayakkabı ürünlerinde Sezyum-137 tespit edildiğini belirterek iki konteyner dolusu ürünü geri gönderdi. Endonezya hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada, şüpheli ürünlerin iade edildiğini doğruladı.

Radyasyon sızıntısına yakın fabrikada üretilmiş

Yetkililer, ayakkabıların Batı Cava’da geçmişte radyasyon sızıntısı yaşanan bir bölgeye çok yakın bir tesisten geldiğini belirtti. Hükümetin görev gücünde yer alan bir yetkili, söz konusu fabrikanın çevredeki sanayi tesisleriyle birlikte olası radyoaktif bulaşmaya maruz kalmış olabileceğini söyledi.

Endonezya makamları, küçük bir çelik üreticisinin cesyum karışımlı hurda metali eritmesi sonucu birçok fabrikanın kontamine olduğuna inanıyor. Aynı bölgedeki bir şirketten gönderilen karideslerde de daha önce radyasyon izi tespit edilerek ABD tarafından işaretlenmişti.

Yetkililer, sanayi bölgesinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve ihracat güvenliği için kontrollerin artırıldığını açıkladı.