Onaylanmış kişi statüsünde değişiklik

Ticaret Bakanlığı’nın Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikle, gümrük idarelerince talep edilen bilgi ve belgelerin ibraz edilememesine ilişkin uygulanacak yaptırımlar statü belgesi sahibi firmalar dışındakilerle uyumlu hale getirildi. İlgililer hakkında açılmış bir dava bulunması halinde kolaylaştırmanın tüm rejim kodları için istisnasız askıya alınmasına yönelik düzenleme yapılarak uygulama farklılıkları ortadan kaldırıldı.

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılmalardan yararlanan kişiler hakkında açılan davaların firmanın ekonomik faaliyetine mukayese edildiğinde önemsiz kaldığı durumları sonuçlandırmak adına Gümrükler Genel Müdürlüğüne yetki verildi.

Öte yandan, kolaylaştırmalardan yararlananların mevcut haklarının korunması amacıyla, “belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma” koşulunun aranmamasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Onaylanmış kişi, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan, belli sayıda kişi istihdam eden ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara, adlarına düzenlenen belgesi aracılığıyla, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan bir gümrük statüsü olarak biliniyor.