Önce Asya şimdi ABD: Piyasalarda 'DeepSeek' depremi! Bu kez Nasdaq 100 ve Bitcoin'i sarstı!

Sabah saatlerinde asya borsalarındaki teknoloji hisselerinde deprem etkisi yaratan gelişme ABD'ye sıçradı. ABD teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasdaq 100 vadeli işlemleri, Çin merkezli DeepSeek'in yapay zeka alanındaki yeniliklerinin Amerika'nın sektördeki liderliğini tehdit edebileceği endişesiyle yüzde 4,5 oranında değer kaybetti. Nvidia hisseleri yüzde 14 düşerken, çip üretim ekipmanı sağlayıcısı ASML yüzde 10,3, Microsoft ise yüzde 6,1 oranında değer kaybetti.

Raymond James’in yarı iletken analisti Srini Pajjuri, DeepSeek’in ABD’li teknoloji devleri kadar bilgi işleme erişimi bulunmadığı halde, oldukça rekabetçi bir model geliştirdiğini belirtti. BNP Paribas Markets 360’tan Benedicte Lowe ise bu gelişmenin teknoloji hisselerinde değerleme seviyelerine dikkat çektiğini ve sektörün döngüsel bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti.

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2,5, Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,88 gerileyerek Nasdaq 100’ün düşüşüne eşlik etti. Standard Chartered’dan Geoffrey Kendrick, Nasdaq’taki düşüşün kripto para birimleri üzerinde de baskı yarattığını, dijital varlıklar ile teknoloji sektörü arasındaki ilişkinin giderek güçlendiğini söyledi.

Bitcoin, 97 bin 810 doları gördü!

Gelişmelerin ardından kripto para piyasalarında da sarsıntı yaşandı. Bitcoin, bir buçuk haftanın en düşük seviyesi olan 97 bin 810 dolara geriledikten sonra yüzde 5,8 kayıpla 99 bin 15 dolardan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital varlıklarla ilgili stratejik adımlar atmaktan kaçınması, piyasalarda belirsizlik yarattı. Trump, ulusal bir dijital varlık stoğu değerlendireceğini açıklasa da beklentilerin aksine stratejik bir bitcoin rezervi ilan etmedi.

DeepSeek’in yarattığı küresel endişeler, teknoloji sektörü hisselerini ve dijital varlık piyasalarını baskı altına alarak yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.