Önce yalanladı, sonra doğruladı: Suudi Arabistan’da gıda ambargosu

KERİM ÜLKER

Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine karşı koyduğu gayri resmi ambargo sürecini ilk kez DÜNYA Gazetesi yazmış, temmuz ayından bu yana irili ufaklı yaşanan tüm süreci sizlerle paylaşmıştı. Yazdığımız haberler özel sektör tarafından doğrulanırken, resmi makamlardan ne yazık ki bir dönüş alamamıştık.

Hatta haberlerimizin doğru olmadığı bile iddia edilmişti. Yazdığımız haberleri “talihsizlik” olarak ifade eden Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği’ndeki Ticaret Müşavirliği’nden bugün daha farklı bir bilgi aldık. Ticaret Müşavirliği’nin ihracatçı birliklerine gönderdiği bilgilendirme notunda ise Türkiye menşeli hayvansal ürünlerin alımını Suudi Arabistan Yönetimi askıya aldı.

Türkiye'nin Riyad Ticaret Müşavirliği, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde alınan Nota’da duyurulan, Türkiye’den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

Balık, kırmızı ve beyaz ete engel

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu'nun (SFDA) duyurusunda, 15 Kasım 2020 itibarıyla, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğu duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, “Bu çerçevede SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir” denildi.

Dünya Gazetesi olarak aylar önce duyurduğumuz ve ısrarla takipçisi olduğumuz bu süreçte gelinen son nokta olan gıda ürünlerine konulan yasağın belgesini de sizlerle paylaşmak isteriz.