Önce yükselecek, sonra düşecek: Küresel enflasyon için 2027 tahmini

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Capital Economics, enerji fiyatlarının etkisiyle kısa vadede yükselmeyi sürdüreceğini öngördüğü küresel enflasyonun, 2027'de gerilemeye başlayacağını bildirdi. Kuruluş, çekirdek enflasyonda düşüşün ise gelecek yılın ortasından itibaren görüleceğini tahmin etti.

15 Ekim 2026 tarihli Küresel Enflasyon Gözlemi raporunda, bu beklentiyi değiştirebilecek temel riskin Orta Doğu ve enerji piyasalarında yaşanabilecek çok daha ağır bir şok olduğu belirtildi.

Merkez bankaları beklenenden daha az faiz artırabilir

Kuruluş, enerji fiyatlarının tahminlerin üzerinde kalması halinde bile bunun, yurt içinde enflasyonu kalıcı hale getirecek ücret ve fiyat artışlarını tetiklemesini beklemiyor. Bu değerlendirmeden hareketle merkez bankalarının, faizleri piyasalarda fiyatlanan ölçüde artırmasının olası olmadığı ifade edildi.

Raporda, ocakta yüzde 2,6 olan küresel enflasyonun ağustosta yüzde 3,6'ya çıktığı ve yükselişin neredeyse tamamının enerjiden kaynaklandığı kaydedildi. Gelişmiş ekonomilerde enerji dışı enflasyonun ise ağustos itibarıyla İran savaşı öncesindeki düzeyinin hafif altında kaldığı aktarıldı.

Petrol ve doğal gaz kısa vadede fiyatları yukarı taşıyacak

Capital Economics'e göre enerji kaynaklı fiyat artışları, önümüzdeki aylarda genel enflasyonu yükseltmeye devam edecek. Brent petrolün varil fiyatının 2027 başına kadar ortalama 100 dolar civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, benzin fiyatlarına uygulanan tavan nedeniyle Japonya ve Asya'nın bazı diğer bölgelerinde akaryakıt enflasyonunun artması beklenmiyor.

Yüksek doğal gaz fiyatlarının da gelişmiş ekonomilerin çoğunda konutlarda kullanılan enerjinin maliyetini artıracağı öngörülüyor. Doğal gaz fiyatlarının bu yıl neredeyse değişmediği Kuzey Amerika ise bu beklentinin dışında tutuluyor.

Enerji arzının normale dönmesiyle fiyatlar gerileyebilir

Kuruluşun 2027 tahminleri, Orta Doğu'dan sağlanan enerji arzının gelecek yılın ilk yarısında normale dönmesi varsayımına dayanıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 2027 sonunda 70 dolara, Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatının ise megavatsaat başına 40 Euro'ya düşmesi bekleniyor.

Gıda fiyatları enflasyondaki düşüşü yavaşlatabilir

Enerji fiyatlarındaki yükselişin dolaylı etkilerinin ise gelecek yıl özellikle gıdada belirginleşeceği tahmin ediliyor. Capital Economics, gelişmiş ekonomilerin çoğunda gıda enflasyonunun son yılların en yüksek seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Rapora göre bu baskı, enerji enflasyonundaki düşüşün genel enflasyona sağlayacağı katkıyı tamamen ortadan kaldırmayacak. Gıda fiyatlarındaki artış, enflasyondaki gerilemeyi durdurmak yerine hızını kesecek.