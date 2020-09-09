Önceki yıl doğan girişimlerin %81,3’ü yaşıyor

09 Eylül 2020

Türkiye'de geçen yıl doğan girişimlerin oranı yüzde 13'ü bulurken, istihdamdaki payları yüzde 4,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017-2019 dönemi girişimcilik ve iş demografisi verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de girişimlerin 2018'de doğum oranı yüzde 13,4 iken geçen yıl yüzde 13 olarak gerçekleşti. Geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6'yı buldu. Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2019'da yüzde 36,6 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 13,4 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11,3 ile imalat sektörleri takip etti. Girişimlerin 2016'daki ölüm oranı yüzde 11,2 iken 2017'de bu oran 12,2'ye yükseldi. 2017'de ölen girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2017'de yüzde 36,5 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe kaydedildi. Bu sektörü yüzde 13,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 12,3 ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

Girişimlerden 2018'de doğanların yüzde 81,3'ü geçen yıl hayatta kaldı. Girişimlerin 2017'de bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 80,2, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 64,1 olarak gerçekleşti. İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin oranı geçen yıl yüzde 12,7, hızlı büyüyen genç girişimlerin (ceylan) oranı ise yüzde 2,1 oldu. İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019'da ihracattaki payı yüzde 17.3, ithalattaki payı yüzde 15,3 oldu. Bu girişimlerin aynı yıl istihdam payı yüzde 15,6, ciro payı da yüzde 15,2 olarak kaydedildi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin geçen yıl ihracatta payı yüzde 29,9, ithalatta payı yüzde

26.3, istihdamda payı yüzde 18,7, ciroda payı yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.