"Öncelikli hedefimiz çalışana sahip çıkmak ve üretimi sürdürmek"

06 Nisan 2020

Yeşim ARDIÇ

ANKARA-Ankara Sanayi Odası(ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Türkiye ve dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, “Önceliğimiz, maliyet artışına bakılmaksızın alınması gereken bütün sağlık önlemlerini alarak üretimi devam ettirmek ve istihdamımızı korumaktır” dedi.

Devletin aldığı tedbirler ve sanayicilere sağladığı teşvikler ile bu salgın sürecinin en az kayıpla atlatılacağını ümit ettiğini vurgulayan Akdaş, “Sanayicilerimizin azmi ve cesaretleriyle ekonomide katma değer ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi, iş makinaları, beyaz eşya, medikal, ilaç, elektrik-elektronik, mobilya, döküm, plastik, gıda, kimya, metal işleri, madeni eşya gibi 30 ayrı sektörde üretimin yapıldığı ASO 1.OSB’de 331 işletme bulunuyor. Yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği bölge, Türkiye ekonomisine 2 milyar doları ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar dolar katkı sağlıyor.