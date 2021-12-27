Önder: Teknoloji ürünlerinde kısa vadede indirim beklemiyoruz

Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte bilişim ürünlerindeki perakende satış fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak konusu.

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Döviz kurlarındaki iniş eğiliminde bilişim sektörü ürünleri özelinde bir indirim beklemiyoruz.” dedi. Türkiye'de bilişim ürünlerine son üç ayda kur ve hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yüzde 100'ün üzerinde zamlar geldiğine dikkat çeken Öder, teknoloji tüketicisinin tercihlerini yaparken kurdaki yükselişten çok, inişli-çıkışlı grafiğe bakıp kararsız kaldığını söyledi.

Teknolojinin pandemiyle birlikte hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Önder, "Son iki yıldır ürün arzında ciddi sıkıntılar gözlemliyoruz. Çip üretiminde yaşanan darboğaz bunun en güncel örneği. Navlun ve hammadde fiyatlarındaki fahiş artışı da eklediğimizde etiket fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde zamlarla karşılaşıyoruz. Hal böyle olunca kullanıcılar artık bir ihtiyaç haline gelen bilişim ürünlerini almayı erteliyor, beklemeye geçiyor. Üretimde yaşanan arz sıkıntıları, hammadde ve lojistikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle kurdaki düşüşün etiketlere maalesef yansımayacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Tüketicide 'fiyat güvenini' sağlamamız gerekiyor"

Boğaziçi Dağıtım Yönetici Ortağı Gürkan Şengil ise, 2022’de ekonomideki büyümenin kalıcı bir şekilde yükselmesi için, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duydukları güvenin daha da kuvvetlenmesi gerektiğini söyledi. 2022 yılında en belirleyici faktörlerin kur politikası, parasal genişleme, enflasyon ve tüketici güven endeksi olacağı inancında olduğunu belirten Şengil, “2022 yılında kurdaki dalgalanmaların talebin seyrinde çok ciddi belirleyici bir faktör olacağını düşünmekteyiz. Bu dalgalanmaları dikkatli seyrederek tüketicilerimizin pazar fiyatlarına olan güvenini sağlamamız gerekiyor. 2022 bana göre belirsizlikleri yönettiğimiz bir yıl olacak.” dedi.