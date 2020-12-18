'Öngörülebilir politikalar Türkiye’yi cazip hale getirir'

Pandemi koşullarının yarattığı ekonomik atmosfer Türkiye’deki Avusturyalı şirketleri en çok planlanan yatırımları açısından etkiledi. Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi Advantage Austria tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada Türkiye’ye yatırım ilgisinin devam ettiği belirtiliyor. Her hafta yeni bir başvuru aldıklarını söyleyen Avusturya Ticari Konsolosu Georg Karabaczek “2021’de Türkiye’de yeni Avusturyalı şirketleri görmeye başlayacağız” dedi.

Advantage Austria, Türkiye’deki Avusturyalı şirketlerle beş yıldır sürdürdüğü ABC-Indikator Araştırmasının 2020 sonuçlarını DÜNYA Executive–TR MONITOR ile paylaştı. Araştırma kapsamında Avusturyalı şirketlerden kendi işlerinden yola çıkarak Türkiye’deki genel ekonomi iklimini değerlendirmeleri istendi. Şirketlerin yüzde 62’si geçtiğimiz 12 ay içinde (Ekim 2019 – Ekim 2020) işlerinin kötüleştiğini belirtirken, yüzde 20’si aynı kaldığını, yüzde 18’iyse iyileştiğini belirtiyor. Önümüzdeki bir yılı (Ekim 2020 – Ekim 2021) değerlendirmeleri istenen şirketler, işlerinin yüzde 36 oranında aynı kalacağını, yüzde 33 oranında kötüleşeceğini, yüzde 31 oranında iyileşeceğini belirtiyor.

“Kalite bilinci geliştirilmeli"

Araştırma kapsamında, şirketlere ticaret ortamını Avusturyalı şirketler için daha cazip hale getirmeye yönelik hangi düzenleyici tedbirlerin alınması gerektiği de soruldu. Şirketlerin reform ve iyileştirilme talep ettiği ilk üç konu sırasıyla 88, 57 ve 56 oyla, ekonomi politikalarında öngörülebilirlik, hukuki güvenilirlik ve siyasi istikrar oldu. 2016’da yapılan araştırmada 41, 2017’de 57 oyla ikinci sırada yer alan ekonomi politikalarında öngörülebilirlik 2018’de 103 adet ve yüzde 81 oyla tedbir alınması gereken en önemli konu olmuştu. Türkiye’deki Avusturyalı şirketler piyasalar açısından geliştirilmesini istedikleri konular olarak da 55 oyla kalite bilinci, 53 oyla ödeme ahlakı ve 48 oyla vasıflı işgücünü sıraladı. Bu alanda reform ve iyileştirme gerektiren en önemli dördüncü konu ise 35 oyla alım gücü oldu.

Pandemi en çok yatırım, ciro ve talebi etkiledi

Pandemi yüzde 70 ile en çok planlanan yatırımları etkiledi. Diğer etkilenen alanlar ise sırasıyla ciro kaybı (yüzde 68), müşteri talebi (yüzde 66), yasal kısıtlamalar (yüzde 47) tedarikçi problemleri (yüzde 44), sipariş iptali (yüzde 51) ve personel sayısında azalma (yüzde 45) oldu.

Diğer yandan hükümetin pandemiyle ilgili aldığı önlemler Türkiye’deki Avusturyalı şirketler için yüzde 45 oranında hiç faydalı olmadı. Şirketlerin yüzde 26’sı önlemleri biraz faydalı bulurken sadece yüzde 9’u çok faydalı bulduğunu belirtti.

Gümrük sorunları artıyor

Şirketlere ürünlerinin Türkiye’ye ithalatında yaşanan gümrük sorunlarının artış gösterip göstermediği de soruldu. Yüzde 37’si son 12 ayda artış gösterdiğini, yüzde 24’ü artmadığını, yüzde 22’si ise aynı kaldığını belitti. 2020 araştırmasına katılan şirketlerin profiliyse şöyle: Yüzde 17’si Türkiye’de üretim gerçekleştirirken yüzde 29’u hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor, yüzde 49’u Avusturyalı ürün ve hizmetlerin Türkiye’deki satışını yürütüyor. Şirketlerin yüzde 22’si 20 milyon Euro ve üzeri, yüzde 20’i 11 ila 20 milyon Euro arası yıllık ciro yapıyor. Yüzde 13’ünde ihracatın toplam ciroya oranı yüzde 80 ve üzerinde.

"Kötümserlik oranı pandemi koşullarında yüksek sayılmaz"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Avusturya Ticari Konsolosu Georg Karabaczek, şirketlerin yüzde 62’si işlerinin kötüleştiğini belirtmekle birlikte kötümserlik oranının önceki yıllara göre çok yüksek olmadığını söyledi. Karabaczek “Bu araştırmayı beş yıldır yapıyoruz. 2018 araştırmasında şirketler çok daha kötümserdi (yüzde 74.) Böyle bakıldığında pandemi ortamındaki bu sonuçları nispeten iyimser ve ilginç buluyorum” dedi. Karabaczek Avusturya’dan Türkiye’ye ilginin pandemi döneminde de devam ettiğini söyledi. Önceki gün gerçekleştirdikleri Türkiye’de iş yapmakla ilgili webinara 200 Avusturyalı şirketin katıldığı bilgisini veren Karabaczek “Türkiye’de şirket kurmak için her hafta yeni bir talep alıyoruz. Metal ve makine başta olmak üzere birçok farklı sektörden Türkiye’den alım yapıp burada ürettiğini ihraç etmek isteyen şirketler var” değerlendirmesinde bulundu. Karabaczek’e göre, 2021’de yeni Avusturyalı şirketleri aramızda görmeye başlayacağız. Karabaczek “Politik gerginlikler ticaret ortamına yansımıyor. İş insanları piyasaya ve ekonomik ortama bakıyor” dedi.