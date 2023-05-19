Onlara fırsat sunup iyi bir gelecek hazırlamalıyız

Ülkemizin gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi noktasında gençlerimizin önemi tartışılmazdır. Uygar devletler arasında olmaya devam etmek ve bağımsızlığımıza halel gelmemesini istiyorsak, gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları sunup iyi bir gelecek hazırlamalıyız.

Gençlerimizin istikbali ülkemizin istikbalinden ayrı düşünülemez. Gençlerimizin inşa edeceği ülkemizin geleceğinin aydınlık olmasını istiyorsak öncelikle gençlerimiz için çabalamalıyız. Atatürk’ün belirttiği gibi bugün bizim de bütün ümidimiz gençliktedir. Refah, bağımsız ve medeni bir toplum için gençlerimizin çalışkan, vatansever, iyi eğitimli ve idealist olmaları elzemdir.

Biz de bu noktada gençlerimiz için üzerimize ne düşüyorsa yapmalı ve gençlerimizin muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda olduğu bilincini aşılamalıyız. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün meşalesini yakarak başlattığı Millî Mücadelemiz büyük fedakârlıkların ve kahramanlıkların neticesinde zafere ulaştı. Yedi düvele karşı mücadele eden ecdadımız umutsuzluğa asla kapılmadı, inancını asla yitirmedi. Binlerce gencimiz İstiklal Mücadelemizde şehit oldu.

Ülkemizin istikbali için çalışması gereken on binlerce genci o zamanlarda toprağa verdik. Bugün şanlı tarihimizin bilincini diri tutarak geleceğimizi şekillendirmeli ve bu vatanın bize armağan olması için kimlerin nasıl fedakârlıklarda bulunduğunu hep aklımızda bulundurmalıyız. Bu anlamlı günün vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, fedakârlıklarını ve kahramanlıklarını asla unutmayacağımızı bildiriyorum.