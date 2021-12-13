Online alışveriş sorunlarının yüzde 70’ini sanal asistanlar çözdü

Yapay zeka şirketi CBOT, 2021 yılı e-perakende ve e-ticaret alanlarına ilişkin sanal asistan kullanım analizlerini paylaştı. CBOT’un; Brisa, Defacto, Gittigidiyor, Getir, Koçtaş, McDonald’s, n11, obilet gibi sanal asistan ve yapay zeka tabanlı uygulamalarla hizmet verdiği şirketler ve WhatsApp Business API hizmeti verdiği e-ticaret yapan 100’ü aşkın KOBİ’yle gerçekleştirdiği iş ortaklıkları üzerinden yaptığı analize göre, e-perakende ve e-ticaret alanında sanal asistan kullanımı son 2 yılda yüzde 210 arttı ve 2021’de online alışveriş sorunlarının %70’ini sanal asistanlar çözdü.

CBOT’un analizlerine göre, pazar payının büyük kısmına sahip olan pazaryerleri göz önüne alındığında şirketlerin yüzde 80’inin müşterilerine bir sanal asistan sunarken, e-ticaret ve e-perakende alanında sanal asistanların konumlandığı en önemli kanal web siteleri, mobil uygulamalar ile WhatsApp oldu. Şirketlerin yüzde 60’ı sanal asistanları, web sitesinde veya mobil uygulamasında, yüzde 60’ı da kısa sürede online alışverişin kalbi haline gelen WhatsApp’ta konumlandırıyor. Kullanıcılar, e-ticaret alanında, sanal asistanlara en fazla kargo / sipariş takibi, sipariş görüntüleme, mağazaya ulaşma, iade, ürün araması ve hesap oluşturma konularında sorular soruyor.

“Sanal asistanlar, e-ticaret için kritik bir değer yarattı"

“Tüketicilerin online alışverişlerde sorularının yanıtını en hızlı ve kolay şekilde alma beklentisi sanal asistanların tercih edilmesindeki en kritik etken.” diyen CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Zamanı doğru kullanmak hepimiz için çok önemli. Sanal asistanlar, müşteri beklentilerini karşılayarak üstelik de bunu çok verimli bir şekilde yaparak e-ticaret için kritik bir değer yarattığını görüyoruz. Sanal asistanlar tüketiciler için; onları tanıyan, onlara özel önerilerde bulunan, ihtiyaç duyabilecekleri farklı ürünleri de hızla onlara sunan, bir alışveriş işlemini ödeme adımı da dahil olmak üzere uçtan uca gerçekleştiren ve satış sonrası destek veren bir alışveriş asistanı niteliğinde. Fiziki mağaza deneyiminde mağaza çalışanından aldığımız desteği online ve 7/24 sunabiliyor sanal asistanlar ve bu da tüketicilerin online alışverişte sanal asistan kullanımlarını destekliyor. Statista verilerine göre, 2022’de 5,4 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak kritik bir pazar olan e-ticaret pazarında sanal asistanların kullanımının artık müşteri deneyimine odaklanan, verimlilik içinde büyümek isteyen hemen hemen her şirket için vazgeçilmez olacağı kanaatindeyiz.”