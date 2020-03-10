Online diziye 6 şirketten 41.5 milyar dolar yatırım

10 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

İSTANBUL - Dünyada hızla büyüyen online dizi ve film izleme platformları bu yıl içerik için dev bütçe ayırdı. Son yıllarda hızlı büyüme yakalayan platformlar, yüksek tutarlarda bütçelerle adeta öne çıkma savaşı verecek. Dizi, film, belgesel ve animasyon için ayrılan bütçe bu yıl 41.5 milyar dolar oldu. Bütçenin yüzde 44’ünü ise tek başına Netflix üstleniyor. Netflix 18.5 milyar dolar içerik bütçesi oluştururken, Amazon Prime için bu rakam 8 milyar dolar. Apple TV+ ise 6 milyar dolarlık bütçe ile 3’üncü sırada yer alıyor. Hulu bu yıl içerik bütçesini 4.5 milyar dolara çıkarmış durumda. Disney+ farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkmak için 2.5 milyar dolar harcayacak. HBO Max ise 2 milyar dolar ile bu alanda son sırada yer alıyor.

2020 yılı rekor olacak

Teknolojinin dönüştürdüğü önemli alanlardan biri de televizyon yayıncılığı oldu. Artık büyük bir izleyici kitlesi seyredeceği içeriğe istediği zaman istediği yerde ulaşmak istiyor. Ayrıca izlediği yapımların özgün bir içeriğe sahip olmasına da önem veriyor. Bu da geleneksel medya tüketiminin farklı mecralara doğru evrilmesine neden oluyor. Böylece online içerik sağlayıcı platformlarda yaptıkları yatırımları artırıyor. Bu yıl için belirlenen bütçe tam anlamıyla rekor seviyeye ulaşmış durumda.

165 milyon paralı abone

Online izleme oranı arttıkça bu alana giren şirket sayısı da giderek artıyor. Uluslararası pazarda rekabet eden şirketler şimdi birer birer Türkiye pazarına da girmeye başladı. Türkiye pazarına 2016 yılında giriş yapan Netflix’in ardından Amazon da Amazon Prime platformu ile Türkiye pazarına adım attı. Netflix’in dünyada paralı abone sayısının 165 milyonu geçtiği belirtilirken en yakın takipçisi Amazon Prime’ın bu alanda 150 milyondan fazla paralı abonesi olduğu belirtiliyor. Bu rakam diğer platformlarda ise 50 milyonun altında kalıyor.

Yerli pazarda da rekabet kızışıyor

Türkiye’de de yerli platformların sayısı hızla artıyor. BluTV, Puhu TV, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+,ve Vodafone TV’nin yanı sıra pazara girmesi beklenen yeni platformlarında olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, “2020 yılı online dizi ve film platformları için çok sıkı bir rekabete sahne olacak. Hem fiyat politikası hem de kaliteli içerik ile öne çıkan şirketler öne çıkacak. Bu da daha fazla yerli yapımın vizyona gireceği anlamına geliyor” dediler.