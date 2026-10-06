Online ithalat ihracatın 2,1 katına çıktı

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Türkiye’de internet üzerinden yapılan sınır ötesi alışverişlerde ithalatın ağırlığı artıyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2026’nın ilk sekiz ayında online ithalat işlem tutarı 332 milyar 212 milyon TL’ye yükselirken, online ihracat 157 milyar 246 milyon TL’de kaldı.

Geçen yılın aynı döneminde iki kalem arasındaki fark yaklaşık 129 milyar TL düzeyindeydi. Bu yıl makas 174 milyar 966 milyon TL’ye çıktı.

Her 100 TL ihracata karşı 211 TL ithalat

Online ithalat geçen yılın ilk sekiz ayında 255 milyar 335 milyon TL seviyesindeydi. Bu yıl aynı dönemde yüzde 30,1 artarak 332 milyar 212 milyon TL’ye ulaştı. Online ihracat ise 126 milyar 301 milyon TL’den yüzde 24,5 artışla 157 milyar 246 milyon TL’ye çıktı.

Böylece online kanallarda her 100 TL’lik ihracata karşılık yaklaşık 211 TL’lik ithalat gerçekleşti. İthalat ile ihracat arasındaki fark bir yılda yaklaşık 46 milyar TL daha büyüdü.

İşlem sayısında fark 15 kata ulaştı

Tutar kadar işlem adetleri de online dış ticaretteki dengesizliği ortaya koydu. 2025’in ocak-ağustos döneminde 203,4 milyon olan online ithalat işlem sayısı, bu yıl yüzde 31,2 artarak 266,9 milyona çıktı.

Online ihracatta işlem adedi ise 13,9 milyondan yüzde 28,9 artışla 17,9 milyona yükseldi. Böylece online ithalatta yapılan işlem sayısı, online ihracattaki işlem sayısının yaklaşık 15 katına ulaştı.

Toplam hacim 489,5 milyar TL’ye çıktı

Online ithalat ve ihracatın toplam işlem hacmi de büyümeye devam etti. Geçen yılın ilk sekiz ayında 381,6 milyar TL olan toplam online dış ticaret hacmi, yüzde 28,3 artarak 489,5 milyar TL’ye yükseldi.

Bu hacmin yaklaşık yüzde 68’ini online ithalat oluştururken, ihracatın payı yüzde 32 seviyesinde kaldı. Veriler, dijital kanallardaki dış ticaret büyürken artışın ithalat tarafında daha güçlü gerçekleştiğini gösterdi.

İthalatta zirve temmuzda görüldü

Online ithalat yılın başında 41,5 milyar TL seviyesindeydi. Şubatta 35,4 milyar TL’ye gerileyen tutar, martta 39,9 milyar TL, nisanda ise yaklaşık 40 milyar TL oldu. Mayısta 43,6 milyar TL’ye çıkan online ithalat, haziranda 42,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Temmuzda 45,4 milyar TL ile yılın ilk sekiz ayındaki en yüksek seviyeye ulaşan online ithalat, ağustosta 43,9 milyar TL’ye gerilese de yüksek seyrini sürdürdü.

Online ihracatta ise yaz aylarında belirgin bir hızlanma görüldü. Yılın ilk dört ayında 15-17 milyar TL bandında seyreden online ihracat, mayısta 19,5 milyar TL’ye, haziranda 21,7 milyar TL’ye yükseldi.

Temmuzda 27,8 milyar TL ile ilk sekiz ayın zirvesine çıkan online ihracat, ağustosta 25,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Ancak ihracattaki hızlanma, sekiz aylık toplamda ithalatla arasındaki farkı kapatmaya yetmedi. İthalatın ihracattan daha hızlı büyümesi, dijital dış ticarette ithalat ağırlığının daha da artmasına yol açtı.