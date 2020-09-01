Online markete katılımlar hız kazandı

01 Eylül 2020

SELENAY YAĞCI

Pandemide e-ticarete taşınan market müşterisi, normalleşme sürecinde de alışverişe online devam etti. Pandemi nedeniyle evinden çıkıp pazar, market gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler online alışverişi tercih etti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilk 6 ayda online market kategorisi yüzde 434 büyüyerek, 1.8 milyar TL’ye ulaştı. Market kategorisi büyürken müşteri de artık hızlı teslimat tercih ediyor.

Migros ve HepsiBurada bu alandaki trendi önceden hissederken, salgında büyümeyi gören Morhipo, Trendyol gibi e-ticaret siteleri de ‘market’ yarışına girdi. Türkiye’deki pandemi dönemi e-ticaret alışverişçilerinin yüzde 60’ı kalıcı olacak. Haziran ayından sonra da market alışverişlerinin büyük çoğunluğunun online devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde online market alışverişin seyrini korumasını bekliyor. Türkiye’de perakendeciler ise dijital ticaret yatırımlarını yüzde 100 artıracağını belirtiyor. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre 2019’da online market alışveriş hacmi önceki yıla göre yüzde 30 büyüyerek, 2.8 milyar TL oldu. Online marketleri karşılaştıran Deliveri, bu büyüme oranıyla 2022’de büyüklüğün 8 milyar TL olmasını bekliyor.

Sepet tutarı arttı

E-ticaret sektörünün yedi yılda tamamlayacağı dijital dönüşümü yedi haftada bitirdiğini ifade eden Inveon CEO’su Yomi Kastro, bu hareketin öncüsünün ise market alışverişi olduğunu vurguladı. COVID-19 döneminde online yiyecek ve içecek alışverişlerinin ortalama sepet tutarlarında artış yaşandığını belirten Kastro, şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ile birlikte 8 ülkede gerçekleştirilen araştırma sonucu 2019 yılında alışveriş başı harcanan tutarların yüzde 15’i 700 TL ve üzeri iken COVID-19 zamanında bu oranın yüzde 21’e yükseldiğini görüyoruz. Ortalama sepet tutarı 350 TL ve altı olan alışverişlerin payı ise yüzde 38’den yüzde 31’e geriledi. Kategori bazlı baktığımızda ise talep en fazla kahve/çay, sebze, meyve ve süt ürünlerine yönelikti.”

Kalıcılık Türkiye’de daha yüksek

Kastro, normalleşme döneminin ilk haftalarında COVID-19 dönemine kıyasla online alışverişlerde az bir düşüş yaşandığını fakat haziran geneline bakıldığında e-ticaret hacminin genişlemeye devam ettiğini söyledi. Kastro, BM raporuna göre Türkiye’de COVID-19 sonrası dönemde insanların yüzde 60’ınm eskiye kıyasla daha sık online alışveriş yapacağını öngörüldüğünü belirterek, “Bu oranın Avrupa ülkelerinde daha düşük olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde daha sık online alışveriş yapması beklenen insanların oranı İtalya’da yüzde 53, İsviçre’de yüzde 32, Almanya’da yüzde 30’dur. Çin’de ise insanların yüzde 77’sinin daha sık online alışveriş yapmasını bekliyoruz. Bu açıdan Çin online alışveriş alışkanlığının kalıcılığı en fazla olan ülke” dedi.

Perakende marketler mobile geçti

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre bu yıl mart ayında online yapılan gıda ve market alışverişleri bir sene önceye göre yüzde 220 arttı. Bunu gören A101, Şok gibi marketler birkaç ay sonra, en geç 3 saatte teslimat yaptıkları mobil sipariş uygulamalarını hayata geçirdi. Getir ve Banabi gibi hızlı teslimat uygulamalarındaki büyüme ise yüzde 50’nin üzerine çıktı. Migros’un 2019’da hizmet verdiği il sayısı 2’ye katlanarak 58 ile çıkan ‘Sanal Market’ uygulaması pandemi etkisiyle 81 ile ulaştı.

Migros’un online operasyonları arasında ‘Sanal Market’in yanı sıra Macrocenter, Tazedirekt ve geçen yıl kurulan 30 dakikada teslimat yapan Migros Hemen bulunuyor. Son 2 yıl içinde sanal market üst üste yüzde 75 büyüdü. Bu dönemde ise tam 4 kat artan bir talep var.

Macrocenter ve Tazedirekt’te ise 6-7 kat artış yaşandı. Daha az lokasyonda geçerli olan Migros Hemen’de ise sipariş talebi 7-8 kat arttı. Online market alanına giren şirketlerin sayıları her gün artıyor. Şimdi de Morhipo.com, online süpermarket istegelsin ile işbirliği yaparak, Morhipo Market’i hayata geçirdi. Morhipo, kullanıcıları taze sebze-meyveden temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan içeceklere, dondurulmuş gıdadan, kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce ürün alabilecek ve İstegelsin aracılığıyla eve teslim edilecek.

Öte yandan Trendyol da yakın zamanda market kategorisine hareket getirdi. İstanbul’da ‘Hızlı Market’ özelliğini hareket geçirdi. Var olan pazaryeri konseptini market servisinde de devam ettiren Trendyol, seçtiğiniz adrese göre o bölgedeki market zincirleriyle işbirliği yapmayı tercih ediyor. Trendyol, teslimat ücretini 3,99 TL olarak belirlerken, teslimat ücretiyle siparişler için 30 dakika teslim süresi vaat ediyor.

HepsiBurada CarrefourSa işbirliği

HepsiBurada, CarrefourSa işbirliği ile ‘Hepsiexpress’ hizmetiyle market kategorisini hızlandırmıştı. Tüm market alışverişini müşterilerinin seçtikleri zaman diliminde teslim etmemizi sağlayan uygulama geçen yıl İstanbul’da hayata geçti. Kısa sürede 17 şehire yayılan Hepsiexpress, teslimatlarını aynı gün veya 4 gün sonrasına kadar randevulu olarak gerçekleştiriyor. Lojistik şirketi Hepsijet bünyesinde Hepsiexpress’in taze ve kalite odaklı yaklaşımına özel olarak, soğuk zincire uygun, soğutuculu yüzlerce araçtan oluşan dağıtım filosu da kuruldu. Hepsiexpress’in pandemide yoğun bir ilgi ile karşılandığını vurgulayan HepsiBurada Strateji Grup Başkanı Murat Büyümez, “Buna bağlı olarak, son 3 ayda toplam kullanıcı sayımız katlanarak büyüdü. Kullanıcıların pratikliğini, güvenliğini, hızını ve tüm avantajlarını tecrübe ettiği Hepsiexpress’e olan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Hepsiexpress hizmeti, Hepsiburada olarak büyüme stratejimizin odak noktasında yer alıyor. Hepsiexpress’e önümüzdeki dönemlerde de yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Markette artış sürecek”

Henüz çok yeni olan girişim İstegelsin’de satışlar yüzde 80, günlük sepet ortalaması ise yüzde 25 arttı. Şu an 4 kentte hizmet veren istegelsin’in 1 milyon aktif kullanıcısı bulunurken, bunların yüzde 53’ü erkek, yüzde 47’si kadın, ağırlık 2545 yaş grubunda. istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım ise, “Gıda perakendesinde alışveriş, ağırlıklı olarak geleneksel yolla yapılırdı ancak koronavirüs süreci, market alışverişinin de online yapılabileceğini gösterdi. Başta biraz da zorunluluktan doğan bu süreçte kullanıcılar online market alışverişinin güvenilir, kolay ve rahat bir şekilde yapılabildiğini gördü. Yeni normale geçtiğimiz şu günlerde ilk zamanlardaki yoğunluk olmasa da online market alışverişi artarak tercih edilmeye devam ediyor. İlerleyen dönemlerde de bu artışın koronavirüs dönemindeki ivmeyle olmasa da süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.