Online tatile 2017’de 14.8 milyar TL harcadık
TÜBİSAD 2017 e-ticaret raporundan derlenen bilgilere göre 2017’de online tatile 14.8 milyar TL harcandı. Site sayısında yüzde 70 azalma olsa da pazardaki üç yıllık büyüme yüzde 200'e yaklaştı.
Türkiye’de internet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamaları, 2017 yılında rekor kırarak yüzde 47 artışla 14.8 milyar lira oldu. Alışveriş sitesi Avantajix.com’un, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2017 e-ticaret raporundan derlediği verilere göre, dijital ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamaları son 3 yıldır rekor seviyede artıyor.
Aylık ziyaretçi sayısı 15 bin ve üzeri olan internet siteleri baz alınarak hazırlanan raporda tatil ve seyahat harcamaları rekor kırarken, bu hizmeti veren internet sitelerinin sayısının sürekli azalması dikkat çekti. 2014 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5.1 milyar lira iken, 2016’da internet sitesi sayısı 104’e geriledi, ciro ise 10.1 milyar liraya yükseldi. Site sayısındaki düşüş 2017’de de sürdü. 102 online mağazaya kadar gerileyen sektörün yıllık cirosu ise yüzde 47’lik rekor artışla 14.8 milyar liraya ulaştı. Rapor, mağaza sayısı yüzde 70 azalsa da söz konusu pazardaki üç yıllık büyümenin yüzde 190’a ulaştığını ortaya koydu.
"İnternetten tatil almak avantajlı"
Raporun sonuçlarını değerlendiren Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, tatil ve seyahatlerin internet üzerinden satın alınmasının birçok avantajının olduğunu söyledi.
Özellikle fırsat sitelerinin erken rezervasyondan dahi ucuza tatil imkanı sağladığının altını çizen Kayral, “Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Yurtiçi ya da yurtdışı tatil harcamalarının Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılması yüzde 10’lara varan ekstra nakit para kazanma imkanı sağlar. İnternette yerli-yabancı kavramı yok. Türkçe yayın yapan çok sayıda yabancı siteden Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar alınıyor” diye konuştu.