Online tatile 2017’de 14.8 milyar TL harcadık

26 Haziran 2018

Türkiye’de internet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamaları, 2017 yılında rekor kırarak yüzde 47 artışla 14.8 milyar lira oldu. Alışveriş sitesi Avantajix.com’un, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 2017 e-ticaret raporundan derlediği verilere göre, dijital ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamaları son 3 yıldır rekor seviyede artıyor.

Aylık ziyaretçi sayısı 15 bin ve üzeri olan internet siteleri baz alınarak hazırlanan raporda tatil ve seyahat harcamaları rekor kırarken, bu hizmeti veren internet sitelerinin sayısının sürekli azalması dikkat çekti. 2014 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5.1 milyar lira iken, 2016’da internet sitesi sayısı 104’e geriledi, ciro ise 10.1 milyar liraya yükseldi. Site sayısındaki düşüş 2017’de de sürdü. 102 online mağazaya kadar gerileyen sektörün yıllık cirosu ise yüzde 47’lik rekor artışla 14.8 milyar liraya ulaştı. Rapor, mağaza sayısı yüzde 70 azalsa da söz konusu pazardaki üç yıllık büyümenin yüzde 190’a ulaştığını ortaya koydu. "İnternetten tatil almak avantajlı"