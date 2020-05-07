Online ticaret 7 yıllık hayalini 7 haftaya sığdırdı

07 Mayıs 2020

Selenay YAĞCI

Salgının ilk ayı martta 3 milyon yeni kartlı kullanıcı internetten alışveriş yaptı. Sektör liderleri koronavirüs etkisi ile e-ticaretle tanışanların yüzde 46’sının sonrasında kalıcı olacağını öngörüyor. Hatta gıdada mutlu müşterilerin yeni müşteri getirmesiyle iki kat büyüme beklenirken, en zor kategori gıdada alışkanlık kazanan müşterinin tekstil, elektronik gibi alanlarda alışveriş yapmasının daha kolay olacağı da savunuluyor.

Alkaş tarafından düzenlenen perakende sektörünün ve e-ticaretin paydaşlarını biraraya getiren FutureCommerce360 Loading konferansının ilki dijital olarak gerçekleşti. İnternetten canlı yayınlanan oturumlara 950 üst düzey sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte bir de interaktif anket yapıldı. “COVID-19 döneminde artan e-ticaret cirolarının yüzde kaçı sonraki dönemde de kalıcı olacak” sorusuna da yüzlerce izleyicinin yüzde 5 ila yüzde 100 arasında verdiği yanıtların ortalaması yüzde 46 oldu.

Açılış konuşmasını yapan ve konferansın ana sponsoru Inveon’un Kurucusu ve CEO’su Yomi Kastro, salgınla birlikte 7 yılda değişmesini bekledikleri tüketici alışkanlıklarının, sosyal izolasyonda geçen 7 haftada değiştiğini kaydetti. Kastro, genel olarak e-ticaret hacminin yüzde 25’lik kısmının sadece yeni kullanıcılardan geldiğini belirtti. Panelde konuşan Hepsiburada. com Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, BKM verilerine göre sadece mart ayında 3 milyon kartın ilk kez internetten ödemelerde kullanıldığını belirterek, e-ticaretle tanışan tüketicinin yüzde 100’ünün salgından sonra kalıcı olacağını vurguladı. Erturan, bazı alanlarda 10- 15 kat artışların yaşandığı e-ticarette önümüzdeki dönemlerde düşüş beklemediğini belirtti. Özellikle gıda alanında ilk kez tanışan müşterinin memnuniyetini anlatarak, en az bir müşteriyi daha getireceğini belirten İstegelsin.com Kurucu ve CEO’su Sedat Yıldırım ise yüzde 100’ün kalıcı olacağını ayrıca yüzde 100’lük de büyüme beklediğini belirtti. En çok büyüyen alanlardan biri olarak hazırlıkları yaptıklarını ancak bu kadar büyüme beklemediklerini anlatan Yıldırım, “Biz dijitalde doğmuş bir marketiz. Çin’i takip ederek kapasiteleri artırdığımızı düşünüyorduk. Ancak bir haftada 3 kat talep artışı beklediğimiz bir şey değildi. Yine aramıza yüzlerce çalışan ekledik. Gıda kapasitesini bir gecede artırmak mümkün değil. Soğuk zincir yatırımı çabucak yapamıyorsunuz. Buna rağmen gecikmeleri müşteri anlayışla karşılıyor.” diye konuştu.

Salgın dönemi 'Kargom nerede’ sorgulamaları 2 kat arttı

Gıdanın en son e-ticarete eklenen kategorilerden olmasını da operasyonel zorluğa bağlayan Yıldırım, “Sebzeyi seçerek almakta ısrarcı tüketiciye seçmeden almasının daha sağlıklı olduğunun gösterildiği bir dönemde, tüketicinin en uzak durduğu alanlardan biri olan gıda alışverişinde e-ticaret kolaylığı ile tanışan müşterinin geri döneceğini düşünmüyorum. Aksine önümüzdeki dönemde birkaç müşteri daha getirecek” dedi. Ceva Hindistan, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Murat Karadağ, e-ticaret taşımalarının 2.5 kat arttığını belirterek, uzayan teslimat sürelerinde sitelerde yer alan ‘kargom nerede’ sorgulamalarının 2 kat arttığını kaydetti.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş‘ın moderatörlüğünde yayına katılan Migros Ticaret A.Ş İcra Başkanı Özgür Tort, teslimat sayılarında 4.5 kat bir artışa ulaşıldığını belirterek, “Sanal Market'le en kısa sürede 81 şehirde e-ticaret teslimatı yapacağız. 60 şehir ve 200 mağaza teslimatından 75 şehir, 400 mağaza teslimata ulaşıldı. 5 yılda gelebileceğimiz seviyeye bir anda geldik” dedi.

Pandemi sonrasında da çoklu kanal kullanımı yaygınlaşacak

Nielsen Türkiye ‘COVID-19 Döneminde Online Alışverişçinin Yolculuğu’ araştırmasının raporunu ilk kez paylaştı. Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, pandemi döneminde alışverişçilerin çoklu kanal kullanımının arttığını ve bunun da e-ticarette katalizör etkisi yarattığını gördüklerini ifade etti. Pandemi sonrasında da çoklu kanal kullanımının yaygınlaşacağını öngördüklerini vurgulayan Erdoğan, dijital ve teknolojik fiziksel dönüşüm sürmekle birlikte, özellikle Türk alışverişçisi için belirli ürün gruplarında ürünü dokunarak, hissederek seçmenin hala çok önemli olduğunu ve alışverişçilerin mağaza içindeki deneyimini çok değerli bulduklarını belirtti. Erdoğan, tüm bu nedenlerden ötürü, diijital dönüşüme paralel biçimde önümüzdeki dönemde fiziksel mağazaların da alışverişteki önemini korumaya devam edeceğini vurguladı.