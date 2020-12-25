Online yemekte büyüme yeni oyuncular getirdi

Geçtiğimiz haftalarda yüksek komisyon oranları ile gündeme gelen online yemek servisi hizmetinde rekabet hızlanıyor. Yemeksepeti’nin dominant oyuncu olduğu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı da hızla artmaya devam ediyor. Yettim, Ne yiyelim, Oburiks, Getir ve Zomato ve Sodexoplus’ın da dahil olduğu alana, e-ticaret sektörünün en büyük oyuncuları arasında yer alan Trendyol da girdi.

Yerel markalar da hareketlendi

Online yemek servisi alanında yerel markalar da oldukça etkin. Ulusal pazarda artan rekabetçilikle birlikte, bölgesel hizmet veren şirketlerden neyiyek. com Adana ve çevresinde, çırak uygulaması Eskişehir’de ve acikinca.com da Çanakkale’de faaliyetlerini sürdürüyor. Uzmanlar, koronavirüs ile birlikte artan talebin ve rekabetin, ileriki dönemde daha fazla oyuncunun bu alana girmesini sağlayacağı görüşünde. Öte yandan markalar da kendi online servis hizmetlerini birbiri ardına açmaya başladı. Özsüt, İzmir’de pilot uygulama konusunda çalışmalarını sürdürürken, Tavuk Dünyası da geçtiğimiz ay kendi sitesi üzerinden online yemek servisi hizmetine başladı.

Sektör iki kat büyüdü

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl, kendilerinin de dernek olarak bu alanda çalışmaları olduğunu söyledi. Derneklerde bu tarz projelerin yavaş ilerlediğine dikkat çeken Bingöl, oluşturulacak online yemek servisi platformunun 2021’de pandeminin durumuna göre hayata geçebileceğini belirtti.

Bingöl’ün verdiği bilgilere göre 2019 sonu itibari ile ev dışı yeme-içme sektörünün büyüklüğü 130 milyar TL’yi aştı. Bu yıl pandemi nedeni ile bu rakamın yıl genelinde yüzde 50 küçülerek 60-70 milyar TL civarına gerilediği tahmin ediliyor. Pandemi öncesinde toplam ciro içinde yüzde 2-3 civarında pay alan online yemek servisinin ise pandemi ile birlikte payını 2 kata yakın artırarak yüzde 8 civarına yükseldiği tahmin ediliyor. Yani 130 milyar TL içinde online yemek servisinin payı en fazla 6-7 milyar TL civarında. Sektör temsilcileri, online yemek servisinin toplam payının hala çok düşük kaldığını belirterek ücret ve komisyonların ise yüksek olduğunu dile getiriyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de sektör oyuncularının, restoranlar başta olmak üzere üye işletmelerden talep ettikleri komisyon oranlarının işletmelerin ve çalışanlarının dayanma sınırlarını oldukça aştığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Artan oyuncu sayısının rekabetçiliği artırarak ücret ve komisyonlarda da düzelmeyi beraberinde getirmesi bekleniyor.

Yapılan araştırmalara göre dünyada ise online yemek siparişi sektörünün büyüklüğünün 2019 yılında 94 milyar dolara ve 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığı tahmin ediliyor. İngiltere’de 4 milyar dolara ulaşan pazarın Almanya’da 2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.