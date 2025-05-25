Ons altın bu hafta yüzde 4,78 değer kazandı
ABD'de ekonomisine yönelik endişeler, tarife belirsizlikleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler altına talebi artırdı. Ons altın bu hafta yeniden toparlanarak yatırımcısına yüzde 4,78 kazanç sağladı.
ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşması piyasalardaki stresi azaltırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni tarife açıklamaları güvenli liman altına talebi destekledi.
Trump, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye yüzde 50 tarife uygulanmasını önerirken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise ek gümrük vergilerinin enflasyonist baskı yaratabileceğine dikkati çekti.
Kanada'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak bildiride ise küresel zorluklar karşısında ortak politika hedeflerinin sürdürülmesinde kararlılık vurgusu öne çıktı.
Öte yandan değerli metaller, Trump'ın yeniden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerine karşın değer kazandı.
Altın yüzde 4,78 kazanç sağladı
Altının ons fiyatı, ABD'nin mali durumuna ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceği kaygılarıyla yatırımcısını güldürdü. ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife anlaşmasının etkisiyle 3121 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu hafta artan belirsizliklerle yükselişe geçerek yatırımcısına yüzde 4,78 kazanç sağladı.