Ons altın için Yıldırımtürk'ten kritik uyarı!

Orta Doğu'da devam eden kriz, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi altına ilişkin öngürüleri değiştiriyor.

TÜİK verilerine göre eylül ayının en kazançlı yatırım aracı külçe altın olurken, Yıldırımtürk'ten ons altın için kritik bir açıklama geldi.

On altının fiyatı 2025'in ilk çeyreğinde 3 bin doları görecek

CNBC-e'ye konuşan, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının orta vadede 2 bin 750 dolara yükseleceğini, 2025'in ilk çeyreğinde ise 3 bin doların üstüne çıkacağını söyledi.

Gümüş fiyatlarıyla ilgili öngörülerini de paylaşan Yıldırımtürk, gümüşün endüstriyle metal özelliğinin öne çıktığını, bir süre daha gümüş fiyatlarının 28.50 seviyelerinde yatay seyredebileceğini belirtti.

Altın/gümüş rasyosunun daha önce 68 seviyelerini gördüğünü hatırlatan Yıldırım şimdi 83 rasyolarda olunduğuna dikkat çekti.