ÖNSİAD Başkanı'ndan yeni yıl değerlendirmesi: "2025, krizlerden çıkış yılı olacak"

"2025'in ilk iki çeyreğinde zorluklar kısmen devam edecek olsa da, faiz oranlarındaki düşüş ve üretimin hızlanmasıyla ekonomik istikrarın sağlanacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Önder Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap, 2025'in güçlenilen ve çözüme odaklanılan bir yıl olacağını belirtti.

Dünyada birçok krizin küresel istikrarı tehdit ettiğine dikkat çeken Kap yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2024'te bu küresel sarsıntıların etkilerini hissetmekle kalmayıp kendi içinde de bir dizi zorlu sınavdan geçtiğine işaret etti ve "Pandemi sonrası toparlanma çabaları, yüzyılın en büyük deprem felaketi, ham madde krizleri ve kritik seçim süreçleri, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dayanıklılığını test etti. Bu süreçte alınan sıkı tedbirler, kısa vadede zorlayıcı olsa da uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve istikrar için zemin oluşturmayı hedefliyordu" görüşünü paylaştı.

Suriye yeni fırsatlara ev sahipliği yapacak

Geçen yılın son çeyreğinin 2025'e dair umutları güçlendiren gelişmelere sahne olduğunu ifade eden Kap, "Esad rejiminin sona ermesiyle bölgede yeni fırsatların kapısı aralandı. Bu gelişme, Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki ekonomik ve siyasi açılımlarına ciddi katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Krizlerden ders alarak güçlendik"

Ekonomik anlamda da önemli adımların atıldığını belirtern Kap, "Merkez Bankası'nın beklentilerin ötesindeki faiz indirimleri ve enflasyonda görülen düşüş eğilimi, yatırım ortamını yeniden canlandırmaya yönelik güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor. Üretim çarklarının hızlanması ve istihdamın artması, büyüme ve refah hedeflerimize ulaşma yolunda kritik öneme sahiptir. 2025, krizlerden ders alarak güçlendiğimiz ve çözüme odaklandığımız bir yıl olacaktır. İlk iki çeyrekte zorluklar kısmen devam edecek olsa da faiz oranlarındaki düşüş ve üretim çarklarının yeniden hızlanmasıyla birlikte ekonomik istikrarın sağlanacağına inanıyoruz" dedi.

Ekrem Kap, Amerikan başkanının göreve başlamasıyla küresel belirsizliklerin yerini daha net ve çözüm odaklı bir sürece bırakacağının öngörüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'nin, bu dönüşüm sürecinde güçlü ekonomik altyapısı ve uluslararası işbirliği potansiyeliyle fırsatları değerlendirebilecek en hazır ülkelerden biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Ertelenemez öncelik: Anayasa

Kap, kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma için kapsayıcı, güçlü ve toplumsal uzlaşıya dayalı anayasanın hazırlanmasının ertelenemez öncelik haline geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "İktidarıyla, muhalefetiyle ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bu süreçte sorumluluk almalı ve ortak bir gelecek inşa etmeliyiz. 2025, krizlerden çıkış yılı olacak. Bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkemizi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz çünkü inanıyoruz ki 2025 bize iyi gelecek."