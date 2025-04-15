Onur Kılıçer: Mobilya sektörünün ABD’de rekabetçiliği desteklenmeli

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı mart ayında yüzde 0,4 dü­şüş gösterirken, Akdeniz’den ya­pılan ihracat yüzde 8’lik artış ya­kaladı. Sektör, özellikle komşu ve çevre ülkelerde ihracat başarı­sı gösterirken, hedef pazarlardan olan ABD’de ise yüzde 12’lik artış sağladı. ABD’nin vergi politikası­nı yakından izleyeceklerini söyle­yen Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Or­man Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, “Kaliteli üretim ve ürün çeşitlili­ğimizle bu pazarda etkili olabili­riz. Ancak, rekabetçi fiyatlara sa­hip olmak bu fırsatı avantaja çe­virmek için kilit bir rol oynuyor. Bunun için ihracatçıları destekle­yecek mekanizmalar gerekli” dedi.

Komşu ve çevre ülkelerde dikkat çeken büyüme

Türkiye mobilya, kağıt ve or­man ürünleri sektörünün mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayı­na kıyasla yüzde 0,4 azalış gös­tererek 672 milyon 716 bin dolar oldu. Sektör, yılın ilk çeyreğinde 2024 yılına kıyasla yüzde 2,1 ora­nında azalış göstererek 1 milyar 888 milyon 457 bin dolarlık ihra­cat geliri elde etti. (AKAMİB) ise mart ayında yüzde 8’lik artış kay­dederek 83 milyon 559 bin dolar­lık ihracat gerçekleştirdi. Ocak- Mart döneminde ise 234 milyon 637 bin dolarlık ihracata ulaşan AKAMİB, bu döneme yüzde 3’lük artış kaydetti.

Sektörün Türkiye geneli mart ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Almanya oldu. İlk 10 pa­zar içerisinde Libya’ya yüzde 117, Fas’a yüzde 33, Romanya’ya yüz­de 13 ve ABD’ye yüzde 12’lik ih­racat artışları dikkat çekti. AKA­MİB’in mart ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sıra­sıyla; Almanya, Libya, Romanya ve Suriye takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Lübnan’a yüzde 365, Suriye’ye yüzde 121, Libya’ya yüzde 175, Fas’a yüzde 68 ve Su­riye’ye yüzde 45’lik ihracat ar­tışı görüldü. Hedef pazarlardan ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 12’lik artış kaydedildi.

Mart ayı ihracat verilerini de­ğerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türkiye geneli sek­tör ihracatında daralmanın sınır­lı kaldığını, AKAMİB’in ise bü­yüme ivmesini artırdığını belirt­ti. Bu başarıda komşu ülkelerle olan iyi ilişkilerin ve Türk ürün­lerine artan talebin etkili olduğu­nu ifade eden Kılıçer, ABD paza­rında ise yüzde 12’lik artış yaka­landığına dikkat çekti. ABD’nin sektör için önemine vurgu yapan Kılıçer, “Irak ve Birleşik Kral­lık’tan sonra en güçlü üçüncü pa­zarımız olan ABD, katma değerli ürünler için büyük fırsat sunu­yor. ABD’nin vergi hamlelerini dikkatle izleyerek, olası fırsatla­rı değerlendirmeye çalışacağız. Kaliteli üretim ve ürün çeşitlili­ğimizle bu pazarda etkili olabili­riz. Ancak, rekabetçi fiyatlara sa­hip olmak bu fırsatı avantaja çe­virmek için kilit bir rol oynuyor. Hangi pazar olursa olsun, fiyat avantajı şart. Olası fırsatları de­ğerlendirmemiz için ihracatçıla­rı destekleyecek mekanizmalar gerekli” dedi.