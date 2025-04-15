Onur Kılıçer: Mobilya sektörünün ABD’de rekabetçiliği desteklenmeli
AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, ABD pazarındaki artışa dikkat çekti. Kılıçer, pazarda rekabetçi olmak için destekleyici mekanizmaların gerekli olduğunu söyledi.
Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı mart ayında yüzde 0,4 düşüş gösterirken, Akdeniz’den yapılan ihracat yüzde 8’lik artış yakaladı. Sektör, özellikle komşu ve çevre ülkelerde ihracat başarısı gösterirken, hedef pazarlardan olan ABD’de ise yüzde 12’lik artış sağladı. ABD’nin vergi politikasını yakından izleyeceklerini söyleyen Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, “Kaliteli üretim ve ürün çeşitliliğimizle bu pazarda etkili olabiliriz. Ancak, rekabetçi fiyatlara sahip olmak bu fırsatı avantaja çevirmek için kilit bir rol oynuyor. Bunun için ihracatçıları destekleyecek mekanizmalar gerekli” dedi.
Komşu ve çevre ülkelerde dikkat çeken büyüme
Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azalış göstererek 672 milyon 716 bin dolar oldu. Sektör, yılın ilk çeyreğinde 2024 yılına kıyasla yüzde 2,1 oranında azalış göstererek 1 milyar 888 milyon 457 bin dolarlık ihracat geliri elde etti. (AKAMİB) ise mart ayında yüzde 8’lik artış kaydederek 83 milyon 559 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak- Mart döneminde ise 234 milyon 637 bin dolarlık ihracata ulaşan AKAMİB, bu döneme yüzde 3’lük artış kaydetti.
Sektörün Türkiye geneli mart ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Almanya oldu. İlk 10 pazar içerisinde Libya’ya yüzde 117, Fas’a yüzde 33, Romanya’ya yüzde 13 ve ABD’ye yüzde 12’lik ihracat artışları dikkat çekti. AKAMİB’in mart ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Almanya, Libya, Romanya ve Suriye takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Lübnan’a yüzde 365, Suriye’ye yüzde 121, Libya’ya yüzde 175, Fas’a yüzde 68 ve Suriye’ye yüzde 45’lik ihracat artışı görüldü. Hedef pazarlardan ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 12’lik artış kaydedildi.
Mart ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türkiye geneli sektör ihracatında daralmanın sınırlı kaldığını, AKAMİB’in ise büyüme ivmesini artırdığını belirtti. Bu başarıda komşu ülkelerle olan iyi ilişkilerin ve Türk ürünlerine artan talebin etkili olduğunu ifade eden Kılıçer, ABD pazarında ise yüzde 12’lik artış yakalandığına dikkat çekti. ABD’nin sektör için önemine vurgu yapan Kılıçer, “Irak ve Birleşik Krallık’tan sonra en güçlü üçüncü pazarımız olan ABD, katma değerli ürünler için büyük fırsat sunuyor. ABD’nin vergi hamlelerini dikkatle izleyerek, olası fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Kaliteli üretim ve ürün çeşitliliğimizle bu pazarda etkili olabiliriz. Ancak, rekabetçi fiyatlara sahip olmak bu fırsatı avantaja çevirmek için kilit bir rol oynuyor. Hangi pazar olursa olsun, fiyat avantajı şart. Olası fırsatları değerlendirmemiz için ihracatçıları destekleyecek mekanizmalar gerekli” dedi.