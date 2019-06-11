OOSB’nin genişlemesi bekleniyor
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 700 hektar alanda faaliyet gösteren ve 141 adet sanayi parselinin tümü dolu olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 200 yatırımcı OOSB’nin genişlemesini bekliyor. Talepler arasında Çinli firmalar da bulunuyor.
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