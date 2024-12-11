OPEC, 2024 ve 2025 petrol talebi beklentilerini revize etti

Küresel petrol talebine ilişkin beklentilerdeki aşağı yönlü revizyonlar Kasım ayında da devam etti. OPEC, 2024 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 210 bin varil/gün azaltarak 1,61 milyon varil/güne düşürdü. Böylece, 2024 yılı için toplam petrol talebi 103,82 milyon varil/gün olarak güncellendi.

2025 için petrol talebi revizyonu

OPEC, 2025 yılı için küresel petrol talebinin 1,45 milyon varil/gün artarak 105,277 milyon varil/güne ulaşmasını bekliyor. Bir önceki ay, bu rakam 1,54 milyon varil/gün artışla 105,57 milyon varil/gün olarak tahmin edilmişti. Bu düşüş, ekonomik belirsizlikler ve küresel enerji talebindeki yavaşlama beklentilerinin petrol piyasasına etkisini gözler önüne serdi.

OPEC ve OPEC+ arzı arttı

OPEC’in aylık “Petrol Piyasası” raporuna göre, Kasım ayında OPEC üyesi 12 ülkenin toplam ham petrol üretimi, bir önceki aya göre 1,046 milyon varil artarak 26,657 milyon varil/gün seviyesine yükseldi.

OPEC+ üyesi diğer ülkelerin toplam üretimi ise Eylül ayında 13,803 milyon varil/gün iken, Kasım’da 219 bin varil/gün artışla 14,008 milyon varil/güne ulaştı. Böylece OPEC+’nın toplam petrol üretimi Kasım ayında 323 bin varil/gün artış göstererek 40,665 milyon varil/gün olarak kaydedildi.

Ticari petrol stoklarında düşüş

Raporda, OECD ülkelerindeki ticari petrol stoklarının Ekim ayında 22,3 milyon varil azalarak 2 milyar 777 milyon varil seviyesine gerilediği belirtildi. Stoklar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 15,5 milyon varil ve son 5 yıllık ortalamanın 93,2 milyon varil altında bulunuyor.

Ekim ayı itibarıyla OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı, 5 yıllık ortalamanın 2,9 gün altında 60,8 gün olarak ölçüldü. Bu durum, petrol piyasasında arz sıkışıklığı endişelerinin devam ettiğine işaret ediyor.

Küresel piyasalar için kritik sinyaller

OPEC’in aylık raporu, küresel enerji piyasasındaki dalgalanmaların sürdüğünü ve petrol talebine yönelik beklentilerin ekonomik koşullara paralel olarak yeniden şekillendiğini ortaya koyuyor. Üretim artışlarına rağmen talep tahminlerindeki düşüş, piyasalardaki oynaklığın devam edeceğini gösteriyor.

Uzmanlar, küresel ekonomik büyüme, enerji geçiş politikaları ve jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını önümüzdeki dönemde de belirleyen ana unsurlar olacağını belirtiyor.