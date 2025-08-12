OPEC, 2025 yılı global büyüme beklentisini yükseltti

OPEC, "Petrol Piyasası" raporunda global büyüme beklentisini 2025 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'e çekerken, 2026 yılı için yüzde 3,1 olan beklentiyi değiştirmedi.

Raporda, küresel ekonominin, 2025'in ilk yarısında gözlemlenen istikrarlı ivme sayesinde büyüme seyrini sürdürdüğü belirtilerek, "Özellikle ABD, Euro Bölgesi ve Çin'deki yukarı yönlü revizyonlar, 2025 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3,0'a çıkarırken, 2026 için yüzde 3,1'lik tahmin değişmeden kalmıştır" denildi.

Hindistan, Çin ve Brezilya'nın performansı beklentileri aştı

2025'in ilk yarısında ABD ve Euro Bölgesi toparlanma trendlerini sürdürürken, Hindistan, Çin ve Brezilya beklenenden daha iyi bir performans sergiledi.

Kuruma göre, ABD merkezli ticaret gerilimleri ve genel jeopolitik risklere rağmen, küresel büyümenin dirençli olduğu 2025'in ikinci yarısının başındaki ekonomik verilerle de doğrulandı.

Ticaret ilişkilerindeki belirsizlikler küresel ticaret faaliyetlerini ve bazı enflasyonist etkileri hafifçe olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, ABD'deki yeni onaylanan genişlemeci mali tedbirler ve Çin ile Euro Bölgesi'ndeki (özellikle Almanya'dan gelen) devam eden mali ve parasal politika destekleri gibi çeşitli mali ve parasal önlemlerin bu etkileri dengeleyeceği bekleniyor.

Raporda, önümüzdeki aylarda küresel ekonomik belirsizliğin daha da azalmasına olanak tanıyacak makul ticaret anlaşmalarının ABD'nin çoğu kilit ticaret ortağıyla sürdürüleceği varsayıldı.