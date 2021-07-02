OPEC+ grubu 18. Bakanlar Toplantısı 5 Temmuz’a ertelendi

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun 18. Bakanlar Toplantısı için 5 Temmuz’da yeniden bir araya geleceği bildirildi.

OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, OPEC+ toplantısının ertelenmesinin ardından Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 76,15 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,13 azalışla 75,13 dolara geriledi.