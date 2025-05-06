OPEC+ kararı sonrası petrol teknik toparlanma yaşıyor

Petrol fiyatları, OPEC+’nın üretim artışlarını hızlandırma kararının ardından önceki seansta yaşanan keskin düşüşü kısmen telafi etti. Teknik alımlar ve düşük seviyelerden gelen alıcı ilgisiyle Brent ham petrolü varil başına 1 dolar artarak 61,23 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 89 sent yükselerek 58,02 dolara çıktı.

Her iki gösterge de, OPEC+’nın hafta sonu aldığı karar doğrultusunda üst üste ikinci ay üretim artışına gitme yönünde adım atmasının etkisiyle, Pazartesi günü Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Bugünkü toparlanma büyük ölçüde teknik nitelikte. OPEC+’nın üretim stratejisindeki değişiklik, ABD’de artan gümrük tarifesi riski ve küresel petrol talebine dair belirsizlikler, fiyatlar üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal enerji ürünlerine yönelik gümrük tarifesi tehditleri, küresel ekonomik yavaşlama beklentilerini artırarak son altı seansta petrol fiyatlarında yüzde 10’dan fazla, Nisan ayından bu yana ise yüzde 20’ye yakın düşüşe neden olmuştu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de 1 Mayıs’tan bu yana süren beş günlük resmi tatilin sona ermesiyle birlikte piyasa katılımcılarının geri dönmesi de fiyatlara destek sağladı.

Phillip Nova kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, “Çin de bugün yeniden açıldı ve en büyük ithalatçı olarak alıcılar, mevcut düşük seviyelerden petrol temin etmek için harekete geçmiş olabilir” değerlendirmesinde bulundu.