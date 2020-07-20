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OPEC Petrol Sepeti 43,22 dolar/varil oldu

OPEC Petrol Sepeti Cuma günü 0,58 dolar düşüşle varil başına 43,22 dolara çekildi.

OPEC Petrol Sepeti 43,22 dolar/varil oldu
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OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün varil başına  43,80 dolar seviyesindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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