OPEC+ petrol üretimi stratejisi toplantısı için yeni tarih belirledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ ittifakı, ham petrol üretim stratejisine dair kritik kararların alınacağı toplantısını 1 Aralık’tan 5 Aralık’a erteledi. CNBC’ye konuşan iki delege, bu değişikliğin detayları hakkında bilgi verirken, görüşmelerin hassasiyetine dikkat çekerek isimlerinin açıklanmasını istemedi.

OPEC+ koalisyonu, küresel petrol arz-talep dengelerini düzenlemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla periyodik toplantılar yapıyor. Ancak bu yıl, jeopolitik gelişmeler ve dalgalı petrol fiyatları nedeniyle koalisyonun stratejik kararları daha fazla merak ediliyor.

Görüşmelerin önemi

OPEC+’ın bir sonraki toplantısında, ham petrol üretim seviyelerine dair uzun vadeli kararların alınması bekleniyor. Daha önceki üretim kesintisi politikaları, küresel petrol fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştı. Bu nedenle piyasa aktörleri, 5 Aralık’ta alınacak kararların petrol fiyatlarına etkisini yakından takip ediyor.

OPEC+’ın ham petrol üretim politikaları, başta enerji ithalatçısı ülkeler olmak üzere küresel ekonomiler üzerinde doğrudan etkili. Örgütün geçmişteki kararları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalarda belirleyici rol oynadı.