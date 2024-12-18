OPEC+, Trump'ın dönüşüyle ABD'nin petrol üretimini artırma ihtimalinden endişeli

OPEC+, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinin ardından ABD’nin petrol üretiminin yeniden artmasından temkinli yaklaşıyor. OPEC+ delegelerinin verdikleri bilgilere göre, ABD’nin daha fazla petrol üretmesi, grup ülkelerinin pazar payını daha da daraltacak ve bu durum, OPEC+’nın fiyatları destekleme çabalarını zorlaştıracak.

ABD, şu anda dünya petrol arzının beşte birini üretiyor ve geçmişteki kayaç petrolü patlaması, ABD’nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olmasına yol açmıştı. Ancak OPEC, ABD’nin üretim artışlarını sürekli olarak düşük tahmin etmiş ve bu durum, gruptaki bazı delegeler arasında endişeye yol açıyor. Özellikle Trump’ın enerji sektörü üzerindeki politikaları, OPEC+ üyeleri için risk oluşturuyor.

Trump’ın yönetimine geri dönmesiyle birlikte, geçiş ekibi, enerji sektörünü serbestleştirmek için kapsamlı bir paket hazırlamış durumda. ABD’nin enerji sektöründe daha az katı çevre politikalarıyla üretimi artırması, OPEC+’nın mevcut stratejilerine zarar verebilir.

Bir OPEC+ delegesi, “Trump’ın dönüşünün petrol endüstrisi için iyi bir haber olduğunu düşünüyorum, muhtemelen daha az katı çevre politikaları ile birlikte. Ancak ABD'de daha yüksek üretim görebiliriz, bu da bizim için iyi değil” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Trump’ın enerji politikalarındaki serbestleştirme çabaları, OPEC+ için bir risk oluşturuyor. ABD’nin üretiminin artması, özellikle yüksek petrol fiyatlarını savunan üretici ülkeler için zorluklar yaratabilir. Bu durum, OPEC+’nın arz kontrolü ve fiyat istikrarı sağlama stratejilerini tehdit edebilir.

Sonuç olarak, OPEC+ ülkeleri, ABD’nin üretim artışlarını yakından izliyor ve bu durum, dünya petrol piyasalarında yeni bir denge oluşturabilir. ABD’nin daha fazla üretim yapması, küresel petrol arzını artırarak, OPEC+’nın fiyatları destekleme çabalarına karşı bir engel teşkil edebilir.