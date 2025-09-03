OPEC+ üyeleri petrol üretimini artırmayı değerlendirecek

OPEC+ üyeleri, pazar günü yapılacak çevrimiçi toplantıda petrol üretimini artırma olasılığını değerlendirecek. Bu adım, yaklaşık 1,65 milyon varil/günlük ek kesintilerin planlanandan bir yıldan fazla erken sona erdirilmesi anlamına gelebilir.

Dünya petrolünün yaklaşık yarısını üreten OPEC+'ın böyle bir karar alması, küresel talebin yüzde 1,6'sına denk gelen 1,65 milyon varil/gün seviyesindeki ek kesintilerin kademeli olarak geri çekileceği anlamına geliyor.

Sekiz OPEC+ üyesi, Ekim ayı üretim miktarını belirlemek üzere pazar günü bir araya gelecek.

Bazı analistler, OPEC+'ın Ekim ayı için artış planlarını durdurabileceği ihtimaline de dikkat çekiyor. Konuya yakın bir OPEC+ kaynağı ise nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.