OPEC+ üyeleri petrol üretimini artırmayı değerlendirecek
OPEC+ üyeleri, pazar günü yapılacak çevrimiçi toplantıda petrol üretimini artırma olasılığını masaya yatıracak. Böyle bir karar, 1,65 milyon varil/gün seviyesindeki ek kesintilerin planlanandan bir yıl önce sonlandırılması anlamına geliyor. Sekiz üye ülkenin katılacağı toplantıda Ekim ayı üretim miktarı belirlenecek. Analistler, OPEC+'ın artış planlarını durdurma ihtimaline de işaret ederken, nihai kararın henüz verilmediği bildirildi.
Sekiz OPEC+ üyesi, Ekim ayı üretim miktarını belirlemek üzere pazar günü bir araya gelecek.
Bazı analistler, OPEC+'ın Ekim ayı için artış planlarını durdurabileceği ihtimaline de dikkat çekiyor. Konuya yakın bir OPEC+ kaynağı ise nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.