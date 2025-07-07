OPEC+ ve ABD'nin tarifeleri piyasayı salladı: Petrol fiyatları sert düşüşte

Petrolde, OPEC+’ın beklenenden büyük üretim artışı kararı, ABD tarifeleriyle birleşince talep görünümüne ilişkin endişeleri artırdı.

Petrol fiyatları düşüşte

Brent petrol, cuma günü yüzde 0,7 değer kaybettikten sonra varil başına 67 dolara doğru yüzde 1,6 kadar geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 66 doların altına indi. Suudi Arabistan liderliğindeki grup, cumartesi günü günlük üretimi 548 bin varil artırma kararı aldı. Bu, OPEC+’ın son üretim kesintilerini planlanandan bir yıl önce sona erdireceğine işaret ediyor.

Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakıt fiyatlarının düşürülmesi yönündeki çağrılarına da bir cevap niteliği taşıyor.

Petrol piyasası, son haftalarda İsrail ve İran arasındaki çatışmanın ardından oldukça dalgalı seyretmişti. Ancak kırılgan ateşkes kararıyla birlikte piyasanın odağı yeniden OPEC+ arzına ve ABD’nin ticaret politikasına kaydı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’e göre, Trump’ın gümrük tarifeleri 9 Temmuz'da değil, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Bu da ülkelere ve ticaret ortaklarına zaman kazandıracak.

OPEC+'da sert bir rota değişikliği

OPEC+ daha önce Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için günlük 411 bin varillik artışlar açıklamıştı. Bu da planlanandan üç kat daha hızlı bir artış anlamına geliyordu. Piyasa oyuncuları ağustos ayında da benzer bir artış bekliyordu. Ancak açıklanan yeni artış, grubun yıllardır sürdürdüğü arz kısıtlama stratejisinden piyasa payını geri kazanmak için sert bir rota değişikliğine işaret ediyor.