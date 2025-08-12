OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda günlük 263 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, temmuzda önceki aya göre günlük 263 bin varil artarak 27 milyon 543 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da, en fazla düşüş ise Irak'ta gerçekleşti.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 170 bin varil artışla 9 milyon 526 bin varile çıktı. Irak'ta ise üretim 51 bin varil azalarak 3 milyon 902 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda önceki aya göre günlük 263 bin varil artarak 27 milyon 543 bin varil oldu.

Aynı dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 335 bin varil artarak 41 milyon 940 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, 2025 talep tahminini korudu

OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre, küresel talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon 290 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talep artışının, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 150 bin varil, OECD ülkelerinde ise yalnızca 140 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Toplam talebin, günlük 59 milyon 330 bin varilinin OECD dışı ülkelerden, 45 milyon 810 bin varilinin ise OECD ülkelerinden kaynaklanacağı öngörülüyor.

OPEC, gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise günlük yaklaşık 100 bin varil yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, talebin 2026'da günlük yaklaşık 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşması bekleniyor. Söz konusu değişiklikte, başta OECD Amerika, OECD Avrupa ile Orta Doğu ve Afrika'da beklenen daha iyi ekonomik performansın etkili olacağı öngörülüyor.

Talep artışının gelecek yıl, OECD dışı ülkelerde günlük yaklaşık 1 milyon 230 bin varil, OECD ülkelerinde ise 150 bin varil seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.