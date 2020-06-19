OPEC’in kısıntılara devam kararı ile petrol fiyatları yükseldi
Ham petrol fiyatları, OPEC ve müttefiklerinin üretim kısıntısı hedeflerine ulaşmak adına hareket edeceklerini duyurmaları ardından yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin Perşembe günü yapılan Ortak İzleme Komitesi toplantısında sonrasında, Mayıs ayında karalanan yüzde 87’lik üretim kısıntısı hedefine genel olarak uyulduğu, hedefin üzerinde kalan kimi ülkelerin ise Temmuz ve Eylül aylarında oluşan fazlayı telafi edeceği duyuruldu.
Duyuru ardından Ağustos ayında teslim edilmek üzere varil başına Brent petrol fiyatları yüzde 2.7 artışla 42.65 dolara, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.6 artışla 39.85 dolara yükseldi.