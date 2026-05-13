OPEC’in petrol üretimi nisanda sert düştü: Savaş etkisi piyasayı vurdu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün günlük ham petrol üretimi nisanda önceki aya kıyasla 1 milyon 727 bin varil düşerek 18 milyon 983 bin varile geriledi.

ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve enerji arzına yönelik endişeler, üretim rakamlarında sert düşüşe yol açtı.

En büyük üretim kaybı Suudi Arabistan’da

Rapora göre üretimde en sert düşüş Suudi Arabistan ve Kuveyt’te görüldü. Suudi Arabistan’ın günlük petrol üretimi 958 bin varil azalarak 6 milyon 768 bin varile inerken, Kuveyt’in üretimi 561 bin varil düşüşle 600 bin varile geriledi.

Irak’ta günlük üretim 291 bin varil azalarak 1 milyon 389 bin varile düşerken, İran’da da üretim 211 bin varil gerileyerek 2 milyon 854 bin varil oldu.

Buna karşılık bazı üretici ülkelerde artış dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin günlük üretimi 131 bin varil artışla 2 milyon 23 bin varile yükselirken, Libya’da üretim 55 bin varil artarak 1 milyon 307 bin varile ulaştı. Venezuela’nın üretimi ise 46 bin varil yükselişle 1 milyon 31 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC+ üretimi de geriledi

OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam günlük ham petrol üretimi de nisanda aylık bazda 1 milyon 740 bin varil azalarak 33 milyon 190 bin varile düştü.

Raporda, OPEC+ ham petrolüne yönelik talep tahmini de aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, OPEC+ ham petrolüne yönelik küresel talep beklentisi 2026 yılı için günlük 200 bin varil düşürülerek 42,7 milyon varile indirildi. 2027 yılı tahmini ise 43,6 milyon varil seviyesinde sabit bırakıldı.

Küresel talep tahminlerinde revizyon

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin beklentilerinde de güncellemeye gitti.

Buna göre, 2026 yılı küresel petrol talep büyümesi geçen aya göre günlük 210 bin varil aşağı yönlü revize edilerek 1 milyon 170 bin varile düşürüldü. OECD ülkelerinin talebe günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerin ise 1,1 milyon varil katkı sağlaması bekleniyor.

Küresel petrol talebinin bu yıl toplamda günlük 106 milyon 330 bin varile ulaşacağı tahmin edilirken, OECD dışı ülkelerde talebin 60 milyon 270 bin varil, OECD ülkelerinde ise 46 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

OPEC, 2027 yılı küresel petrol talep büyüme tahminini ise geçen aya göre günlük 200 bin varil artırarak 1 milyon 540 bin varile yükseltti. Buna göre küresel petrol talebinin gelecek yıl yaklaşık 107 milyon 870 bin varile ulaşması bekleniyor.

OPEC dışı üreticilerde büyüme beklentisi sürüyor

Rapora göre OPEC+ dışındaki ülkelerin sıvı petrol üretiminin 2026’da günlük 630 bin varil artması bekleniyor. Bu tahmin değiştirilmedi.

Üretim artışında Brezilya, ABD, Kanada ve Arjantin’in başlıca büyüme motorları olması beklenirken, 2027’de de Katar, Brezilya, Kanada ve Arjantin öncülüğünde benzer büyümenin devam edeceği öngörüldü.

Petrol stokları geriledi

OECD ticari petrol stokları da mart ayında düşüş gösterdi. Stoklar aylık bazda 21,6 milyon varil azalarak 2 milyar 774 milyon varile geriledi.

Aynı dönemde ham petrol stokları 26,8 milyon varil artarken, ürün stokları 33,4 milyon varil düştü. İleri kapsam gün sayısı ise bir önceki aya göre 1 gün azalarak 61 güne indi.